疫情中斷懇親2年　雲監、雲二監農曆年前讓收容人歡喜團圓

▲雲林監獄暌違2年再度辦理面對面懇親，典獄長杞炎烈與科室主管，親自到會場向家屬親切問候。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因疫情影響矯正機關面對面懇親活動暫停近2年，逢防疫政策鬆綁，法務部矯正署函示正常辦理春節懇親活動。雲林監獄辦理疫情後的第一場面對面懇親，安排收容人於會場入口親自迎接家屬並陪同走向會場，因久未見面喜悅之情溢於言表；雲二監則首先辦理電話孝親讓收容人透過聲音紓緩思親之情。

雲林監獄於1月5日辦理面對面懇親，收容人親自迎接家屬並陪同走向會場，喜悅之情於高牆內洋溢著滿滿的新春氣息。典獄長杞炎烈與科室主管，親自到會場向家屬親切問候，聆聽家屬與收容人的心聲，並勉勵收容人體恤家人在外辛勞，在服刑期間積極學習一技之長，培養耐心、洗滌戾氣。

▲雲林第二於1月4日、5日首先辦理電話孝親活動，以紓緩收容人思親之情，獄典獄長蔡景裕在活動中親臨現場表達關心之意。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林監獄典獄長杞炎烈表示，為緩解受刑人在春節情間思念親人的心情，辦理面對面懇親及電話懇親活動，讓收容人與久違的家人可在高牆內歡聚，亦使用電話熱線團圓，希望藉由親情感召，激勵其改悔向上之心。並感謝中華電信股份有限公司臺灣南區電信分公司雲林營運處，提供30部電話機，協助該監辦理收容人春節電話懇親活動。

雲林第二監獄除依上級指示將辦理面對面懇親外，另於1月4日、5日首先辦理電話孝親活動，以紓緩收容人思親之情。在漫長的鐵窗歲月中，在每個反省等待返家的晨昏，雖因疫情打斷原來的尋常生活，也造成許多不便，但同學們只要能與最思念的家人通電話，感覺離見面也就不遠了，在握著話筒的叨叨絮絮間，從同學們的笑顏逐開便可得知一二。

雲林第二監獄典獄長蔡景裕在活動中親臨現場表達關心之意，提示仍應落實酒精消毒、安排隔板等防疫措施，勉勵大家珍惜本次活動，失去自由的日子就像一種修行，機關也能體諒大家的思鄉情切，故維持擴大舉辦電話孝親活動，使同學們和家人間能感受相互問候的溫情。活動有全監逾半數約1300名收容人參加，趕在農曆春節前，兩天活動預計讓近2500個家庭互道祝福，在電話鈴聲響起時向彼此說一聲「我很好」。

▲阿智向雲林監獄秘書介紹93歲的阿嬤，在家屬的陪同下從竹東風塵僕僕的南下出席，黃秘書與家屬親切的寒暄，氣氛十分融洽。（圖／記者蔡佩旻翻攝）