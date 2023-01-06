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2023金兔迎春雲林年貨大街in斗南　邀民眾作伙攜手送愛心

記者蔡佩旻／雲林報導

為讓鄉親感受年節氣氛採購年貨更便捷，雲林縣政府與斗南鎮公所攜手辦理年貨大街已邁入第5年，不僅邀請雲林縣各鄉鎮市之農特產品及年貨、美食小吃參加，更推出不少促銷特價展售，吸引周邊鄉鎮鄉親前來搶購。今（6）日為宣傳「2023金兔迎春雲林年貨大街」召開記者會，廣邀各地民眾遊雲林逛年貨做愛心。

▲雲林縣政府與斗南鎮公所攜手辦理年貨大街已邁入第5年，1月14、15日兩天的活動讓許多必須辦年貨的鄉親安全採購的同時也可以做愛心並且享受雲林縣農產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府與斗南鎮公所攜手辦理年貨大街已邁入第5年，1月14、15日兩天的活動讓許多必須辦年貨的鄉親安全採購的同時也可以做愛心並且享受雲林縣農產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善說明，雲林縣政府、斗南鎮公所以已連續多年一起舉辦年貨大街，縣議員蔡東富亦長年協力募集攤位、廠商，在近年面臨新冠疫情，許多弱勢團體自產商品無處銷售，之所以年貨大街必須如期舉辦，就為讓弱勢團體前來展售推銷，於此時感受到社會對他們的溫暖及關心。

張麗善說，透過1月14、15日兩天的活動讓許多必須辦年貨的鄉親安全採購的同時也可以做愛心並且享受雲林縣農產品，年貨大街活動中，不僅有限時搶購更結合雲林幣和雲林環境資訊平台共同一起響應優惠專案，透過APP可以到全家領取禮品及限時搶購限量99元全鴨，望大家一起來幫助弱勢團體、也可以搶購到最優質便宜的農漁畜產品。

斗南鎮公所指出，年貨大街現場將有超過百攤好康年貨、活動中特別推出「特級生鮮整點搶購」限時限量搶購；「愛心抽抽樂幸福曼波」，在愛心攤位消費滿百集滿5章就可以兌換限量肉鬆加酸菜組跟小紅包抽抽樂；「財神爺天降好運」不定時降臨在會場發送小紅包。

雲林縣政府計畫處說明，計畫處與環保局配合活動提供每日整點下載或開啟「雲林幣扭一下」及「雲林縣環境資訊整合」二個APP即可兌換全家禮券100元每小時限量50名，歡迎全國民眾一起來遊雲林逛年貨，歡喜迎來金兔年。

▲雲林縣政府與斗南鎮公所攜手辦理年貨大街已邁入第5年，1月14、15日兩天的活動讓許多必須辦年貨的鄉親安全採購的同時也可以做愛心並且享受雲林縣農產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府與斗南鎮公所攜手辦理年貨大街已邁入第5年，1月14、15日兩天的活動讓許多必須辦年貨的鄉親安全採購的同時也可以做愛心並且享受雲林縣農產品。（圖／記者蔡佩旻攝）

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