招聘空姐當選妃！航空公司逼「脫剩內衣」　她面試大哭：像狗一樣

▲科威特航空公司遭爆強迫應聘女性脫剩內衣褲。（圖／翻攝自科威特航空公司Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

中東的科威特航空公司遭爆，該公司在馬德里機場附近的飯店徵選空姐時，強迫前來應聘的女性脫光衣服，只剩內衣褲，並讓她們遭受「狗一般的對待」，不過科威特航空公司和被委託招聘的人頭公司Meeti至今尚未對此事發表評論。

《每日星報》引述西班牙媒體報導，一位名叫瑪麗安娜（Mariana）的23歲求職者透露，在她們的面試過程中，一位女性對她們進行了審視，而這名女子甚至還會將她的觀察記錄在一個小本子上，讓瑪麗安娜備感受辱。

瑪麗安娜補充，「其中有一名會說7種語言的女孩被淘汰了，他們告訴她，這是因為她的眉毛有一個小傷疤，他們根本不在乎她會7種語言的優勢！」

另一名23歲的受訪者比安卡（Bianca）則表示，她在面試中被要求掀起裙子，但後來因為面試官們想要看到更多，於是她最後被脫剩內衣、裙子和緊身褲。比安卡同樣也沒逃過外觀檢查這一關，而排在她前一位的女性則受不了哭著離開。

她描述，「他們讓我張開嘴，然後一個女人把頭伸進來檢查我的牙齒，彷彿我像是隻狗一樣，讓我非常丟臉，因為我看起來跟動物園的動物一樣。」19歲的瑪利亞（Maria）指出，有部分面試者被告知他們需要減肥，但也有人被要求增重。