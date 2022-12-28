來台遇最大挑戰　台大西班牙妹：做人好難！

記者陳俊宏／綜合報導

西班牙高材生Belén圓夢來台，但因兩國國情不同，遇到不一樣的「三餐時間」，讓她直呼「做人好難、最大挑戰是吃東西！」她現在一天吃五餐，「這樣很難不胖」。

Belén接受《不要鬧工作室》訪問指出，「來台灣一直都是我的夢想，現在真的來了，文化衝擊是既美麗又可怕，還在努力適應中」；她在台大主修電腦科學和電機工程，會選台大是因有很棒教授及很好的課程，這學期主要在學動態光散射和光傳播的模擬。

▼Belén分享來台心得。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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Belén說，「正當我在台灣快樂學習時，我在這最大挑戰是吃東西」，因在西班牙，大部分人早上8、9點吃早餐，午餐時間差不多是下午2、3點，晚餐大概是晚上9、10點，也許傍晚還會吃個點心。

「但在台灣三餐時間跟我們很不一樣」，Belén表示，當她用西班牙的午晚餐時間在台灣找食物時，學校附近的餐廳都午休或關門，「所以剛來台灣時，我常常很餓，一直到我找到24小時營業的超商和開很晚的夜市。」

Belén提到，現在來台4個月了，她有兩個國家進食時間，早上7點吃早餐，中午12點吃午餐，下午4點再吃一個午餐，晚上7點配合台灣朋友的晚餐時間也會吃一點，晚上10點多會再煮一個西班牙晚餐，「這樣很難不胖，但我已經習慣這樣兩套進食習慣，不太確定要怎麼改，做人好難！」

▼Belén在台灣一天吃五餐。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

