盤算年後跳槽！　老鳥揭面試「關鍵籌碼」：越晚提越有利

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者周亭瑋／綜合報導

在年後轉職潮前，許多上班族早已蓄勢待發，盤算著年終到手後跳槽加薪。一名網友求問，在多階段的面試之下，該何時提出期望待遇？對此，就有過來人分享經驗談，建議應把握2大原則，提升手中的談判籌碼。

網友在PTT發文求解，如果面試時，公司方並無詢問期望薪資和待遇時，在哪個階段提出來比較適當；同時，他也明確點出會遇到的三關，依序是人事或部門主管的初試、中階主管複試及最後的高階主管面試。

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就有過來人建議，面試到最後一關再提薪水，越晚提對雇員越有利，「因為在面試前期，雇主問你薪水是用來剔除開太高的人，越到後期問你薪水，才是真的要談的階段。」

他接著提到，可以把握兩個原則提升談判籌碼，其一是絕對不提前一份工作的薪水；第二則是不到最後一刻絕不透露預期薪水，「有些人可能會說，一開始不講豈不是浪費時間，面試那些根本開不到你薪水區間的公司嗎？實際上是，如果公司真的夠喜歡你、夠適合，薪水就有談的空間。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

他進一步指出，「面試前期是重點展現你能解決公司什麼問題，到後期就算你比其他人貴，不見得錄取機率比較低。」對此，有網友也認同此說法，但表示這種情況比較會出現在大公司及中高階職缺。

當然，不少鄉民持不同看法，直呼「每個階段都提啊！差太多就別浪費彼此時間」、「最晚第一階段最後要問，HR也怕浪費主管時間」、「第一關就該問，要不然浪費太多時間了」、「早點問才不會浪費時間」。