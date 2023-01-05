南消第一救災救護大隊　辦119擴大防火宣導座談會

▲台南市消防局第一救災救護大隊，舉辦119擴大防火宣導座談會，宣導各項防火常識及防火管理法規，提醒民眾注意用火用電及施放爆竹煙火等安全防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第一救災救護大隊於5日上午9時，邀集轄內各公共場所防火管理人、各級學校及各區公所代表，在消防局民治辦公室，舉辦119擴大防火宣導座談會，會中向各相關人員宣導各項防火常識及防火管理法規，提醒民眾於歡度過年期間，注意用火用電及施放爆竹煙火等安全防災知識。

另為宣導民眾防火常識及防災意識，第一大隊訂於1月14日上午8時起到12時止，在台南市新營區南瀛綠都心公園，辦理「2023災害疫情攏虎去 兔躍新年迎春來」119防火防災宣導暨捐血助人嘉年華活動。

當天以消防知識體驗闖關搭配著色繪圖及捐血助人活動辦理，著色活動參與對象為12歲以下兒童，報名者可獲贈著色圖畫紙與色筆一組，事先完成網路報名前150名者可於報到時領取摸彩券1張。現場體驗闖關則歡迎現場民眾參加，活動項目計有：野外安全停看聽、逃出生天、防災準投王、防災宣導大富翁、油鍋滅火體驗宣導、全民「心」運動、濃煙宣導實境秀、震動搖滾-地震保命三步驟等8個關卡。

另外還有各式消防車輛器材展示介紹，讓民眾透過體驗闖關活動，更認識消防工作內容，並從有獎徵答中學到各種防災常識，並且落實到平時生活中，讓防火防災意識在心中紮根，同時搭配舞台表演及摸彩券抽獎品。當天獎品計有switch、小家電、腳踏車、精美禮品等百餘個獎項，歡迎民眾一起共襄盛舉，詳情也可上第一救災救護大隊臉書粉絲專頁查看。

消防局長李明峯強調，防災防火知識從平時做起，透過宣導期讓民眾將防災知識深植心中，進而確保居家及公共安全。第一大救災救護大隊大隊長石家源呼籲，春節將至，民眾應落實居家防火安全，模擬演練火災時逃生動線，鐵窗要預留逃生出口，並經常檢視家中用電設施及電器設備，適時汰換老舊損壞易生危險的用火用電設備。記得安裝住宅用火災警報器，發揮其及早發現、及早反應、及早逃生三大黃金功效，避免火警憾事的發生。