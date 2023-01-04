南消二大隊創新意　聯手警廣雙語廣播消防宣導平安過新年

▲台南市消防局第二大隊4日上午，與警察廣播電台台南分台合作，舉辦警雙語防火宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年節將近，台南市消防局第二大隊4日上午，與警察廣播電台台南分台合作，舉辦警廣電台防火宣導活動，由消防局第二大隊葉名軒副大隊長、楊奇樺組長、廖鼎鈞副中隊長、黃建佳小隊長共同出席，特別邀請目前就讀美國聖奧拉夫Olaf學院護理系葉品妮小姐協助宣導。

南消二大隊指出，葉品妮小姐目前擁有美國緊急救護技術員EMT及美國護理師助理執照，利用其護理背景及流利英語，針對目前在台外籍人士進行線上廣播防火宣導，讓外國人也能享受年節氣氛，體會台灣不分族群的滿滿關愛，讓消防知識更加推播。

為使消防防災觀念於年節前加強宣導，特選擇警察廣播電台作為平台，由警廣知名主播陳玉芳小姐引導之下，第二大隊楊奇樺組長利用中文特別針對『田野引火政令宣導』、『住宅用火災警報器』、『防範一氧化碳中毒及液化石油氣相關資訊』及其他如山水域安全、防震基本常識、珍惜救災救護資源、減少燃放爆竹煙火、企業自主防災暨義消招募等主題進行防火防災宣導，並邀請葉品妮小姐針對『防範一氧化碳中毒、住警器裝設及用火用電等相關防災議題』進行英文宣導，尤其台南市政府已公告全面廢止田野引火燃燒管理辦法，燃燒行為依法可處相關罰鍰，呼籲民眾勿以身試法。

警察廣播電台台南分台信立君分台長表示，警廣平時作為交通路況及時報導，讓聽眾朋友可第一時間知道所在地交通路況情形，警廣平時更協助推播相關政府機關各項重要法令知識，今與消防局第二大隊合作之下，首次進行線上雙語防火宣導，更邀請葉品妮小姐線上英文宣導既創新又有亮點，有趣生動的氣氛之下，讓外籍聽眾朋友耳目一新。

消防局第二大隊丁春能大隊長表示，二大隊本次透過警廣平台媒介，利用雙語宣導將政令普及民眾更傳遞外籍人士，雙語進行能增進親切感，希望外籍人士能多加了解消防防災知識，年關將近藉此提醒鄉親，在這個溫馨團圓的氣氛，能夠平安過年，感受台灣人的熱情。

消防局李明峯局長表示，尤其冬季一氧化碳中毒事件頻傳，防範一氧化碳中毒，須遵守「五要」原則，「要安全品牌」、「要正確型式」、「要安全安裝」、「要定期檢修」、「要保持通風」，依通風條件選擇正確型式、且貼有CNS檢驗合格標示的瓦斯熱水器，並由合格的承裝業技術士來施作、定期檢修或汰換熱水器等。