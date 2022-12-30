搶救生命新利器！　南消三大隊與佳里奇美醫院合辦骨針施打訓練

▲為了在到達醫院前能儘快讓失去生命跡象的患者寶貴性命重新「活」過來，南消第三大隊與佳里奇美醫院首度跨域合作辦理骨針訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

搶救生命，分秒必爭！為了在到達醫院前能儘快讓失去生命跡象的患者寶貴性命重新「活」過來，南消第三大隊與佳里奇美醫院首度跨域合作辦理骨針訓練。

南消三大隊指出，希望幫助救護員在無法順利對已經失去呼吸、心跳的OHCA傷患做靜脈注射時，可以改使用骨內血管注射，將導管鑽入骨髓間質以連結靜脈系統，其路徑能使用之藥物種類及劑量與靜脈注射相同，一般有電動及手動兩類骨針裝置。在急救現場，往往受到不穩定的環境與心臟停止患者的血管沒有彈性等多種因素影響，很難順利安裝靜脈輸液的管徑，這會連帶影響傷患送醫後的癒後狀況，骨針可以提供一個更快速有效的救命替代方案。

消防局第三救災救護大隊大隊長陳博文表示，今年與佳里奇美醫院及麻豆新樓醫院的合作，辦理院前急救的教育訓練加上所屬救護教官團強化指導下，大幅提升到院前心臟停止（ohca）救活率，尤其是今年大隊執行救護整體的OHCA康復率更是高達8％，更近乎全國的2倍（據消防署資料，去年全國平均康復率為4.39％）。12月份三大隊配發骨針至分隊，可更快速有效進行靜脈輸液管道，相信優良設備及技術持續精進下能更加保障民眾到院前的救護品質，確保民眾生命安全。

消防局李明峯局長表示，生與死往往在一線之間，於消防體系中，救人如救火都是分秒必爭，消防局在市長黃偉哲的支持下，各分隊救護車上除均配有自動心肺復甦機（LUCAS）及心臟電擊去顫器（AED）等急救設備，如今更加入骨針這個急救上的利器，相信能讓市民能在最完善的救護資源下受到保護。

OHCA的患者需要的不僅僅只是消防隊儘速抵達現場施行急救，更重要的是民眾能夠辨識出危急狀況立即報案，依照119電話指示實施CPR更是把握黃金搶救時間的關鍵，當病人突發心跳停止，缺氧傷害持續發生，能夠減緩缺氧傷害的最佳方式就是CPR，因此呼籲民眾撥打119電話切勿緊張，應冷靜的依照119執勤人員指示，才能與後續接手的救護人員串起完整的「生命之鏈（Chain of Survival）」，減少產生破碎的家庭，也呼籲民眾珍惜救護資源及禮讓救護車，將救護資源留給需要幫助的人。