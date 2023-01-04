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近日火災頻傳！　南消呼籲民眾平時做好預防降低災害發生

▲台南市消防局強調「人離火熄」之重要觀念，並持續加強宣導各項用火用電安全相關知識，同時籲請民眾防範電氣火災意外，並保持室內良好通風以免一氧化碳中毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局強調「人離火熄」之重要觀念，並持續加強宣導各項用火用電安全相關知識，同時籲請民眾防範電氣火災意外，並保持室內良好通風以免一氧化碳中毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來火警案件頻傳，1月2日安平區運河路發生市場火警，永康區3日凌晨也接連發生洲工街工廠火警以及中華路商店火警，鑑於入冬後天乾物燥火源使用驟增，消防局再次強調「人離火熄」之重要觀念，持續加強宣導各項用火用電安全知識，同時籲請民眾防範電氣火災意外，並保持室內良好通風以免一氧化碳中毒。

冬季家庭常用電器如暖風扇、電暖爐、電毯等保暖電器，這些電器往往是居家火災的主要原因。為防範電氣火災，民眾應提升家用電器設備、電線等本質安全，經常檢視家中插頭及插座，避免鬆動而產生危險，並檢視是否有焦黑、綠鏽或累積灰塵之現象。民眾常使用的延長線是居家電氣火災的頭號禍首，使用延長線很容易造成負載，引發火災；延長線務必選擇有「商品安全標章」及保險絲安全裝置或過負荷保護裝置之產品，並避免延長線旁堆積雜物或受到物品壓迫。

▲台南市消防局強調「人離火熄」之重要觀念，並持續加強宣導各項用火用電安全相關知識，同時籲請民眾防範電氣火災意外，並保持室內良好通風以免一氧化碳中毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，居家防火須事前預防，務必養成「人離火熄」之生活習慣，以降低烹飪不慎火災之發生率。另大型集合住宅火災中，消防安全設備的做動與否和成災率成正比。高齡者行動不便避難若能於及早利用設備所探測煙或熱時產生的警報聲，早期提醒正在熟睡或不知火災發生的民眾，及早發現並開始逃生，除可抑制火災擴大，亦可減少人命傷亡。

▲台南市消防局強調「人離火熄」之重要觀念，並持續加強宣導各項用火用電安全相關知識，同時籲請民眾防範電氣火災意外，並保持室內良好通風以免一氧化碳中毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，在低溫寒流下，民眾常因天氣寒冷而緊閉門窗，故使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，仍需記得要打開窗戶，保持通風，並且檢視熱水器是否正確安裝，如有疑慮，應委託合格承裝業協助檢視及改善，以確保安全。一氧化碳是冬天裡一個隱形於住家密閉空間之中的無形殺手，請為自己與家人留一扇生命之窗。

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