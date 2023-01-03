熱心公益　江明全捐贈南消五大隊關廟分隊救護車1輛

▲台南市民江明全，3日上午捐贈台南市消防局第五救災救護大隊關廟消防分隊救護車1輛並辦理捐贈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市民江明全，3日上午捐贈台南市消防局第五救災救護大隊關廟消防分隊救護車1輛並辦理捐贈儀式，同為江明全先生摯友、立委王定宇也十分關心南關線鄉親之緊急救護品質，一同共襄盛舉，並由黃偉哲市長代表受贈啟用。

黃偉哲市長表示，江明全先生，過去曾任「財團法人台南縣私立聖心功德會社會福利慈善事業基金會」榮譽董事長，行善逾30年，對於老人、兒童、身心障礙、低收入戶等社會弱勢群眾之福利照顧有著顯著的貢獻。在父親的言教身教下，江進龍及江子傑先生決定以父親名義，捐贈本市消防局救護車1輛，為南關線鄉親略盡一份心力、回饋社會，十分感謝捐贈者的大愛。

捐贈代表之江進龍先生所創立之三慧藤業股份有限公司，自1984年創立以來，正值產業蓬勃發展，在關廟早期三寶是:蔗糖、細竹工及籐器製品，因關廟竹林遍佈，且竹編技術優良與籐器編織技術類似，而關廟的藤器加工業後成為了國內的最大產地，幾乎是「三步一小廠，五步一中廠」，且關廟籐器與苑裡草席和三義木雕齊名，成為台灣三大手工藝中心之一而素有籐業王國美名之稱。

市長黃偉哲代表市民感謝江明全先生闔家慷慨解囊，捐贈總價值新台幣350萬元的救護車供緊急傷病患到院前急救使用，關廟區地處位置交通連結國道三號與86東西向快速道路交通便利，與歸仁區台南高鐵特定區鄰近，人口移入日增，緊急救護案件亦急速增加，本次捐贈的救護車將配發予關廟消防分隊使用，車內配置、裝備、器材皆應第一線救護人員需求打造購置，相信可以提高到院前的急救成功率，造福民眾。

完善的救護裝備能有效守護民眾生命安全、車身的巴騰堡格紋能有效提示用路人注意安全，消防局不只給予市民最佳的緊急救護服務品質，也同時關注市民的安危。