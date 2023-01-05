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新年保平安　南消三大隊邀集企業召開防火宣導座談會

▲台南市消防局第三救災救護大隊，5日上午9時至11時在佳里區公所4樓禮堂，舉辦了一場大型「119擴大防火宣導座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第三救災救護大隊，5日上午9時至11時在佳里區公所4樓禮堂，舉辦了一場大型「119擴大防火宣導座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

在農曆兔年新年度的來臨前，台南市消防局第三救災救護大隊，為了提升轄內各大小企業的消防安全能量、預防企業發生火災及化學災害意外事故、降低一氧化碳中毒或爆竹煙火施放的危害性，5日上午9時至11時在佳里區公所4樓禮堂，舉辦了一場大型「119擴大防火宣導座談會」。

▲台南市消防局第三救災救護大隊，5日上午9時至11時在佳里區公所4樓禮堂，舉辦了一場大型「119擴大防火宣導座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

春節前後這段期間，消防局為了給企業主及諸多市民朋友一個安心的假期，除了由各消防分隊至各大企業、大型賣場加強消防安全檢查外，還特別舉辦本場防火宣導座談會，邀請了轄內各上市上櫃公司、各大小企業、液化石油氣業者、公共危險物品業者及爆竹煙火業者共同參與，座談會中安排有消防安檢、液化石油氣管理、公共危險物品管理及爆竹煙火管理等多項業務宣導，最後還安排參與的業主們與消防人員面對面座談，會中由業主提出各種消防相關的疑問，再由消防業務承辦現場解答，展現了消防機關的良好的服務效率。

▲台南市消防局第三救災救護大隊，5日上午9時至11時在佳里區公所4樓禮堂，舉辦了一場大型「119擴大防火宣導座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第三大隊陳博文大隊長表示，除了針對相關企業召開的擴大防火宣導座談會外，第三大隊更加碼於1月25日（大年初四），將在佳里糖廠蕭壠文化園區內舉辦一場大型親子消防營，活動名稱為「2023兔發吉祥-Happy to 蕭壠防火宣導」，活動內容有消防神射手（消防瞄子射水）、與死神拔河（CPR & AED操作體驗）、COSPLAY消防員（消防衣著裝體驗）、極速消防車（小型消防玩具車體驗）、幫你克服懼高症（雲梯車搭乘體驗）等關卡，歡迎市民朋友於春節期間全家出遊時一起來佳里糖廠走春，更能同步體驗動感消防樂趣。

▲台南市消防局第三救災救護大隊，5日上午9時至11時在佳里區公所4樓禮堂，舉辦了一場大型「119擴大防火宣導座談會」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑑於入冬後天氣越來越寒冷，天乾物燥火源使用驟增，消防局再次強調人離火熄之重要觀念，並持續加強宣導各項用火用電安全相關知識。同時籲請民眾防範電氣火災意外，並保持室內良好之通風以避免居家一氧化碳中毒。

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