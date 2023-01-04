20歲妹遭酒駕高速撞死！「全裸拖屍」13公里...驚悚影片曝

圖文／鏡週刊

印度首都德里，在本月1日清晨發生恐怖車禍事件，20歲女子辛格（Anjali Singh）在事發當時騎車回家，但在半路上遭到一輛轎車高速撞擊，更被拖行13公里，而且遺體被發現時，幾乎全裸。這起事件引發印度全國關注，更引來婦女團體的批評與眾怒。今（4）日驗屍報告出爐，法醫判定辛格的死因在於頭部、脊髓、左股骨以及下肢，遭到嚴重撞擊與出血而亡。

▲辛格整個人被捲入車底下，更被轎車一路拖行。（翻自《印度快報》）

據《印度快報》報導，辛格是一名婚宴場接待員，事發當天她去參加朋友的派對，到了凌晨時分騎車回家，但在半路上，卻遭到一輛轎車高速撞擊。監視器畫面可見，辛格整個人被捲入車底下，更被轎車一路拖行，據悉總共拖了13公里遠。

此外，有一名牛奶店老闆供述，稱在清晨3時左右，目擊肇事車輛經過他的店門口，並驚見有人被卡在車底。於是他乘機車尾隨，並打電話報警。警方獲報後展開搜索，大約在2個小時後找到辛格，但她已經是一具冰冷遺體，更詭異的是，她呈現全身赤裸的狀態，加上被遠距離拖行，死狀相當悽慘。這起事件隨即引發印度全國關注，印度全國婦女委員會（NCW）也介入，並要求警方徹查此案，嚴懲涉案者，委員會也質疑，辛格是否在生前有遭到性侵，最後被惡意撞死。

▲辛格慘死車輪下。（翻自《印度快報》）

▲肇事車輛。（翻自《印度快報》推特）

今（4）日驗屍報告出爐，法醫判定辛格並沒有遭到性侵，辛格的死因在於頭部、脊髓、左股骨以及下肢，遭到嚴重撞擊與出血而亡。至於辛格被發現時為何會呈現全裸狀態，警方初步認為，可能是辛格被拖行時，因為太過高速，衣服被扯破。據悉肇事車輛上有5人，目前警方已將這5人逮捕，其中有人承認飲酒。但這起事件是否涉及酒駕，目前警方並未證實。





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