「郭台銘需這點錢嗎」？他們喊「應排富」...苦苓曝不贊成關鍵

▲政府將普發現金，苦苓解釋不贊同排富的原因。（翻攝自苦苓臉書）

圖文／鏡週刊

行政院長蘇貞昌今（4日）宣布，每人將普發現金6,000元，希望在開春後可給全民新春祝福。每次討論有關政府發現金的議題，就會有人說應該要進行「排富條款」，不過作家苦苓並不贊同排富，他也解釋關鍵的原因。

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苦苓在臉書發文表示，政府發現金有人開始喊什麼「排富條款」，說什麼「難道郭台銘也需要這一點錢嗎？」他批評「又是一種不合邏輯的講法！」因為如果是「全民共享」，不管再富有的人，也是合法的國民、享有一樣的權利，不能在政府發錢的時候就突然將他「遞奪公權」，何況他繳的稅還更多。

苦苓質疑，「富的標準是什麼呢？要由誰來決定？」不是不可以排富，例如房租補助或育兒津貼，因為本來就不是每個人都給的，當然可以訂定某個標準來發放，「但如果是國民的基本權利，那就不容政府任意剝奪，郭台銘可以不去領錢、也可以領到後捐出去，但政府不可以不給他。」

苦苓也說，如果還要搞什麼排富，導致行政作業更加繁瑣，很可能過年前領不到這個「紅包」，到時候豈不是又要被大家罵到臭頭？







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