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辛苦搬貨「年終卻比人低」　長榮航勤員工嘆：能走的都去星宇了

長榮航勤集體請假，機場行李塞爆輪盤，員工感嘆行李貨物都是他們在搬，年終卻比航空還少。（長榮航空企業工會提供）

圖文／鏡週刊

近日長榮集團公布年終獎金數字，除了長榮海運發出高達平均45個月令人欣羨之外，長榮航空員工約拿3個月，但更慘的是長榮航勤員工，只拿到1個月年終，讓不少人相當不滿，集體請假拒絕加班，導致機場大批行李缺乏人手搬運，還傳出董事長親自協助疏運行李。有長榮航勤員工感嘆，過去1、2年沒什麼旅客，幾乎都是靠貨運在賺錢，「貨物都是我們航勤在搬」，大家心裡當然會不舒服。

長榮航勤上百名員工不滿年終比同集團的長榮航空還要低，在元旦連假期間「集體請假」罷工，造成機場人力吃緊、行李運送延誤，連帶影響到班機起飛時間，因此就連高層主管、包括董事長陳有玉也都親自上火線幫忙搬行李，引發熱議。

《UDN》報導，一名在長榮航勤負責貨物、行李裝卸的員工透露，過去不管長榮航空虧錢、賺錢，其實航勤都是跟著走航空，就像之前空姐罷工事件，航勤也跟著航空一樣沒有年終。

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這次原本傳出年終獎金是2萬5到1個月，12月30日入帳才看到，確定就是底薪的1個月。該員工說，如果航空1個月、航勤也1個月，他們不會有什麼怨言，因為大家都一樣。但這次航空領3個月、調薪3,000元，而航勤僅1個月、調薪2,000元，「當然大家會不舒服」。

「因為幾乎賺錢都是靠我們航勤」，該名員工透露，過去1、2年都沒什麼客人，其實都是靠貨物在賺錢，而貨物都是航勤在搬。他也感嘆，他們沒有什麼組織、只是小員工發脾氣，不可能真的怎麼跟公司去做抵抗，「能走的都去星宇了」。

他也說，由於大家對於年終1個月很不滿，預計春節還會再請一波，且現在加班時數其實都已經超標了。他只希望年終不要比人家差，「航空多少、我們就多少」。



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