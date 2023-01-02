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中部最大米商小開20年前遭綁　「忍者龜匪」勒贖5000萬

埋伏的警方等了許久沒動靜，才發現垃圾子車下方有一個人孔蓋。（東森新聞提供）

▲埋伏的警方等了許久沒動靜，才發現垃圾子車下方有一個人孔蓋。

圖文／鏡週刊

20多年前，紀氏源豐集團小開紀水樹遭綁架，狡猾的綁匪先把一台垃圾子車底部挖洞，停在人孔蓋上方，然後學忍者龜躲在下水道，等家屬把贖金丟入子車後，順利取走，成功躲避警方埋伏；紀水樹獲釋，災星未退，3年後又被人綁架，關在後車廂，這次他把隨手抓到的喜帖藏在內褲裡，獲釋後交給警方，成了破案關鍵。

中部最大米商、摩鐵大亨「紀氏源豐集團」老闆紀竹林的長子紀水樹，1997年9月15日遭人勒贖，綁匪要求5千萬，最後家屬同意給2千萬贖金；案情一開始陷入膠著。

偵辦此案的刑警蕭家成（現任台中市保大中隊長）說，當年行動電話還是090「黑金剛」時代，一隻手機可以拷貝100、200個「王八卡」號碼，歹徒每聯絡一次，換一個號碼，無從追蹤通聯，加上當年監視器很少，辦案人員總是落後綁匪好幾步。

▼警方因為肉票提供的喜帖，順利逮捕何姓綁匪（中）。

警方因為肉票提供的喜帖，順利逮捕何姓綁匪（中）。（東森新聞提供）

交付贖金時，綽號「黑肉」的偵查員陪著紀水樹太太，依照綁匪指示，丟包在台中市科博館附近綠園道旁的垃圾子車；但時間一分一秒過去，卻不見綁匪取款。過了半小時，警方決定瞧一瞧，結果錢不見了！

▼綁匪學忍者龜躲在下水道取贖金，警方發現時，他們早已逃之夭夭。

綁匪學忍者龜躲在下水道取贖金，警方發現時，他們早已逃之夭夭。（東森新聞提供）

原來，綁匪在垃圾子車下方挖了個洞，用鐵絲綁著底盤，洞口對準下水道的人孔蓋，丟包之後，綁匪像忍者龜一樣，從下水道鑽出，解開鐵絲，伸手取走贖金，然後從下水道遁逃。

「忍者龜大作戰」讓警方灰頭土臉，幸好紀水樹獲釋時，從綁匪給他搭車2千元鈔票，驗出徐偉君及顏連卿指紋，但2人取得贖金後，立刻潛逃中國；一1998年，刑事警察局委請大陸公安逮捕2名綁匪，並透過紅十字會將人引渡回台受審，全案宣告偵破。

▼綁匪在垃圾子車底部挖洞，躲在下水道，等贖金丟入，再趁機取款。

綁匪在垃圾子車底部挖洞，躲在下水道，等贖金丟入，再趁機取款。

紀少爺災星未退，2004年4月，他巡視自家米倉，被人用手指抵住背部，假裝持槍押走，家屬接獲電話，經談判同意交付300萬贖金。綁匪指示紀妻到台中市南屯區偏僻處一座橋上，把裝有贖金的包包，丟到50公尺深的橋下，眼睜睜看著藏匿河床裡的綁匪，騎機車消失在夜裡。

▼當年偵辦的警官蕭家成回憶此案，記憶猶新。

當年偵辦的警官蕭家成回憶此案，記憶猶新。

紀水樹隔天順利獲釋，他透露，被塞在行李廂將近32個小時，眼睛被矇著，在那難以轉身的狹小空間內，伸手抓到什麼，就往內褲裡塞，等到獲釋後，將證物交給警察；而其中有張過期喜帖，正是綁匪何晉男的叔叔嫁女兒的喜帖。

警方透過喜帖鎖定何男，將他逮捕到案，並搜出還來不及花用的贓款264萬元；原來，何積欠賭債，且知道紀家是鉅富，他本想綁架老闆紀竹林，卻陰錯陽差綁了紀水樹。

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