雄三飛彈、警監系統數據外洩中國？　中科院：無涉及國安資安疑慮

▲雄三飛彈發射。（圖／翻攝自國家中山科學研究院網站）



記者詹宜庭／台北報導

有週刊爆料，由中科院研發的「航母殺手」雄三飛彈，用來定位鎖敵的經緯儀，被送至中國山東維修，若相關數據曝光恐讓我國飛彈陣地曝光。對此，中科院4日還原送修過程，並對該設備立馬進行資安鑑定，確認沒有遭植入惡意程式，無資安洩密疑慮。

中科院表示，經緯儀為中科院生產組裝線上量測飛彈彈體、發射箱、架等物件所使用的光學校正設備，並非控制雄三飛彈持續定位零組件。此設備是110年公開招標向外商瑞士萊卡（Leica）公司採購，因部分設備瑕疵，保固期間卸除儀器內相關儲存記憶卡後，要求國內代理商送瑞士原廠檢修。

不過，中科院說明，該設備修復送回後，他們發現進口報單上寫著山東青島流亭機場出口（原廠亞洲地區維修中心），洽詢代理商後，原廠商告知因地緣關係送亞洲維修中心處理，所以他們立即對該設備進行資安鑑定，確認沒有遭植入惡意程式，無資安洩密疑慮。至於外購設備需送返外商原廠維修，涉及中國大陸區域等相關事宜，目前已納入採購規定訂頒施行。

此外，對於外傳國防部斥資百億，委由中科院辦理的營區智慧型警監監視系統，使用中國製的晶片及零組件，讓營區機密潛藏外洩風險，嚴重影響國防安全。中科院透露，該案於108年4月17日決標簽約，依當時採購作業規定，原產地認定不得為大陸地區產品，合約廠商交貨的球型監視器，廠牌為瑞典AXIS，生產地為瑞典，符合當時採購契約與規定。

中科院強調，經過他們拆機檢查後，各項關鍵零組件模組晶片、記憶體等均非大陸製品；而電源訊號測試電路板雖為陸製品，但因該零件屬被動元件，無涉及國安、資安或洩密疑慮。