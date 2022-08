台灣最強「無人機結界」就在總統府　博愛特區力場突破不能！

中國無人機近日經常進入金門上空空拍,在30日國防部首度證實發射實彈驅離。相關消息也登上國際,《路透社》也報導在總統蔡英文警告「強有力的反制措施」之後,台灣向中國無人機開槍(Taiwan shoots at Chinese drone after president warns of 'strong countermeasures')。