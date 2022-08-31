台灣最強「無人機結界」就在總統府　博愛特區力場突破不能！

▲最強無人機結界就在總統府，無人機絕對飛不進博愛特區。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林彥臣／綜合報導

中國無人機近日經常性進入金門上空，並將空拍的影片在網路上流傳、訕笑，台灣的民眾也對於前線的反制措施感到相當不滿，但事實上台灣不但對無人機有非常有效的反制措施，而且在總統府就設置了「最強無人機結界」，讓無人機無法飛進博愛特區。

財經專家黃世聰在新聞節目《關鍵時刻》指出，台灣其實是無人機的大國，例如台灣的廠商「橙森國際」所設計的「左輪860」（Revolver 860）在烏克蘭給俄軍很大的壓力，還讓俄羅斯的軍事專家氣到要中國盡快打下台灣。

Taiwan donates 800 combat drones (Revolver 860) to Ukraine#UkraineWar pic.twitter.com/sWLY6urV8C — Ukrainian News24 (@MarkRid89403375) August 22, 2022

黃世聰接著說，台灣不但很會做無人機，還會做無人機的干擾器，早在2018年台製的無人機干擾器就現身伊拉克戰場，而且在博愛特區裡的寶慶營區，就有整套的無人機防禦系統。

黃世聰指出，在總統府附近，看到無人機飛進去就來不及了，所以中科院就研發了一套「營區式遙控無人機防禦系統」簡稱UDS，連美國都想跟台灣買這個系統，在台灣很多大型營區都有設置這套系統，透過系統雷達，周邊哪裡有無人機靠近都看得到。

黃世聰進一步解釋，無人機干擾系統的原理，主要是屏蔽接收定位系統，例如GPS或北斗衛星的訊號，讓它訊號中斷之後，無人機就會飛回原來的地方，警示對方已被反向追蹤，並且可以進一步反向攻擊。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完