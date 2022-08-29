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中科院「磐龍專案」明年結案　量產增程型雄三飛彈

記者黃翊婷／綜合報導

為因應中國與北韓的威脅，日本將加速部署開發中的增程型「12式陸基反艦飛彈」。而我國耗時7年研發的「磐龍專案」增程型超音速雄三反艦飛彈，已完成研究測評和實彈測試，這是中科院研發表現最穩定的彈種，預計2023年結案後就可以開始量產。

▲▼ 雄風三型超音速反艦飛彈,雄風三型,雄瘋三型導彈。（圖／翻攝自中科院）

▲增程型雄三飛彈比原本的雄三飛彈更重，體積也更大。圖為雄風三型超音速反艦飛彈。（圖／翻攝自中科院）

考量到近期台海關係緊張，加上面對中國與北韓的威脅，日本在8月中旬表示，會考慮加速部署開發中的增程型「12式陸基反艦飛彈」，這款增程型12式陸基反艦飛彈的外觀已經在7月公布於防衛白皮書，掀起各國關注。

根據《聯合新聞網》報導，我國耗時7年研發的「磐龍專案」增程型超音速雄三反艦飛彈，也傳來好消息，目前已經完成測評和實彈測試，正要進入戰術測試階段；知情立委透露，這款彈種是中科院研發表現最穩定的，射程有望超過300公里，航行極速可達2.5馬赫，分為海基型與陸基型，預計2023年結案後就可以開始量產。

前雄三飛彈總工程師張誠曾在本站投書《張誠／研發「空射型雄三飛彈」　打造遠距進擊力！》中提到，在雄三飛彈進入生產、部署成軍的階段時，國防部便成立「磐龍專案」，自2016年起由中科院研製射程更遠的增程型雄三飛彈，當時期望射程可以達到400公里，因為台灣南端的巴士海峽寬度約400公里，若能達標，增程型雄三飛彈不但可以確保台灣安全，也能提升台灣的戰略地位。

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