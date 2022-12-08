視訊會議秒變激情秀！64歲院士背後竄出「火辣女職員熱吻」畫面曝

記者鄭思楠／綜合報導

大陸64歲的中科院院士、北京理工大學教授方岱寧，近日在線上舉行學術研討會時，一名年輕正妹突然竄出來，直接對方岱寧高調示愛，當場又親又抱，讓視訊會議頓時變成激情秀。直到教授將其推開，女方看了一下鏡頭，這才發現是在視訊。7日，學校通報事件處理結果。

網傳影片在最初流傳時，被稱是在一個「網路研討會上」。在直播期間，一名穿藍色毛衣的女子闖入一中年男性所在的視訊畫面，抱著他的頭親了幾下之後被推開。該男性被網友認出，是北京理工大學教授方岱寧。

▲北理大原副校視訊會議被女子親吻。（圖／翻攝自影片）

整段過程不僅被全程拍下，還在網路上造成瘋傳，更有人起底該名女子是34歲的女博士後，疑似正在方岱寧底下做事，引發爭議。

事件發酵後不久，北京理工大學10月10日凌晨通過微博發佈情況說明表示，已第一時間啟動調查工作。

近2個月後，北理工7日再度通報調查結果，通報稱，被「抱頭親」的確實是方岱寧，但是做出這一行為的女性，並非網傳的北理工博士後李某某，而是北京某公司職員，和方岱寧之間不存在師生關係。

▲視訊會議頓時變成親熱秀。（圖／翻攝自影片）

通報強調，經專門調查組查核，方岱寧行為失範，造成嚴重不良影響，決定免去其校學術委員會主任、校務委員會副主任職務，停止其研究生招生資格。

隨後，中國科學院學部晚上宣布，對院士失範行為零容忍，停止方岱寧以下院士權利：參加院士會議等學部組織的學術活動；推薦和選舉院士、外籍院士；選舉和被選舉成為學部常設領導機構成員。據悉，這是中科院罕見處分「失範院士」。方岱寧是中國力學學會理事長，今年入選美國國家工程院外籍院士。

▼方岱寧被處分。（圖／翻攝自影片）