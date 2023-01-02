幕後／蔡英文普發現金機率低？　綠委集體焦慮「離民意太遠了」

▲蔡英文擱置普發現金議題，導致民進黨立委選後集體焦慮更加升溫。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文宣示超徵稅收不會普發現金，除在野黨批評「全民共享」變「全民歹勢」，民進黨內部也掀起集體焦慮，多名民代公開呼籲應體恤基層民眾，儘速研議普發現金。一名黨籍立委直言，民進黨經歷2022地方選舉敗選，檢討報告只是走形式的過場，必須立即回應民意「止血」；新系立委劉世芳直指，多數民意希望普發現金，大部分人對於「不普發」的宣示感到失望；正國會立委陳亭妃也說，應在農曆年前宣布，不要進退失據，否則「離民意太遠了」。

蔡英文昨天上午發表2023新年談話，談到是否將1800億財政餘裕讓全民共享，她說，作為負責任的政府，必須要未雨綢繆，把寶貴的資源優先協助高風險的國人與產業，希望國人能夠諒解並支持；她也回應媒體提問說，昨天的國安高層會議中，並沒有具體討論發放消費券、現金的時程，都是要視整體經濟局勢討論，「錢要花在刀口上」。

不過，蔡英文昨天的宣示卻引發黨籍民代反彈，除了英系立委管碧玲率先在臉書提出兩點理由，指超過6成8受薪階級薪資低於平均薪資，加上房價所得比高，民眾看到經濟發展數字越漂亮，剝奪感越深；英系立委王美惠直接呼籲，「請總統體恤基層民眾生活上的壓力」，盼普發現金照顧全民；立委何欣純也發文稱，「小英總統講得都很對，但勞丶苦大眾期待的是：能好過年。什麼都撥補之餘，要發現金啦！」

一名現任區域立委表示，他不認為普發現金會讓民進黨「2024年勝選」，但至少有機會達到「止血」的效果，近期黨中央公布敗選檢討報告，卻只是沒有人要做壞人、走形式的過場，難以對社會大眾交代，黨內同志看了也是搖頭，應該透過普發現金，讓全民共享經濟成長的果實，回應民意期待。

劉世芳分析，蔡總統希望未來的執政方向以穩定為基礎，畢竟目前仍面臨中國疫情恐拖累全球經濟的一大變數，不過，從另外一個觀點來看，相當多民進黨的支持者在疫情期間遭遇相當大的衝擊，且與他國相較，台灣在疫情期間發放的振興券及現金仍然偏少，既然有稅收超徵，就應該透過發現金讓民眾感受到。

劉世芳並指，發放現金將可貢獻台灣經濟發展，這與回補勞保基金的概念不同，後者是在財政紀律上作補償，但一般人民感受不到這方向，「當有人拋出不普發現金時，大部分的人是失望的」。

陳亭妃表示，財政部太快就公布稅收超徵4500億元這個數字，已經根深柢固在每一個人民心中，行政部門起碼要聽到基層的聲音，在過年前宣布普發現金，不要進退失據、拖到讓人民無感了，「紓困跟直接發錢是兩回事，紓困產業歸紓困產業，紓困某些團體是必須做的，但今天普發（現金）是因為你讓民眾感受到政府超徵，這是不一樣的感覺。」

綠色友誼連線立委何志偉說，政府的確有提出面對通膨、平抑物價的作為，但政府不是萬能，應該讓全民共享經濟成長的果實，由人民自己決定要如何調配對抗通膨的支出，交由市場機制決定。他力主普發現金主張說，一定要在農曆之前宣布，也不應該排富，因為有繳稅的人的感覺也需要被照顧到，「沒有什麼好拖的了」。

湧言會立委趙天麟則緩頰說，蔡總統提出超徵稅收先補健保缺口，也要進一步提出紓困措施，這也是個「還稅於民」的概念，不過，民眾聽到這說法「普遍有點可惜」。他指出，總統並沒有把話說死，若是從長計議的話，建議可分兩階段處理：第一階段先處理不需要立法院審議的部分，包括紓困措施、挹注健保基金等，第二階段可在1月13日之後新內閣改組後宣布，由新的內閣團隊擬定普發現金的政策，再由立法院修法或通過預算案，「我的想法沒有改變，能夠普發（現金）是最好，不要放棄研議」。