　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

現金發多少？　柯建銘指「1萬不可能」：不會少於5千、共識不排富

▲▼柯建銘聯訪 還稅於民 普發現金不會低於五千。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

外界高度關心去年稅收的規劃運用，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨（3日）拍板「全民共享」，將1,800億元保留一定額度後，用「發現金」方式作為全民共享的方案。民進黨團總召柯建銘4日表示，法定程序絕對不可能在一個禮拜內完成。至於發放額度，柯建銘表示，不可能一萬，因為錢就不夠了，「相信不會少於5千吧！」

行政院長蘇貞昌日前受訪時表示，這個4500億，700億是地方的不能動，剩下的3800億中，1000億做為補貼勞健保和電價因應，1000億做為強韌經濟，1800億要預留不時之需及用來與全民共享，「我們規劃在這個額度跟全民共享，用發現金的方式。」蘇強調，這要有法源的根據和預算的編列，要經立法院同意，不是私下發紅包。

柯建銘表示，針對全民共享方案，難得行政、立法、朝野政黨都有共識，方向、決策已定，大家就不要再爭功諉過、突發奇想，政府發現金一定要依法行使，法案怎麼修是一回事，還要經預算程序、閣揆備詢，程序以後要付委還是馬上處理，這些是大家可以討論、壓縮的。

對於國民黨說召開臨時會就可以處理，柯建銘解釋，立院延會到1月13日，剩下一個禮拜過年，現在行政院要修法還是立新法，我們都尊重，這法院送到立院來以後，經過組織程序就可以談，法案通過後行政院才可以編列預算，閣揆要到立院備詢，至於要不要付委大家可以談，相信朝野都有共同看法就是「能快就不要慢」。

對於國民黨說召開臨時會就可以處理，柯建銘表示，行政院法案還沒送進來，法定程序絕對不可能在一個禮拜內完成，這不是像發紅包「錢發下去就好」，所有作為必須要符合法定程序，說加開臨時會把所有程序都完成，是緣木求魚、不可能的事情。

柯建銘指出，但風向已定，是否要提早開議？法案送進來怎麼處理？這些可以談，朝野都有共識、不會有太大爭議，大家都是立法委員、了解程序問題，不可能開臨時會就什麼都能解決，民進黨團絕對贊成越快越好，但絕對不是為了加快程序違法。

至於發多少錢，柯建銘指出，不管發5千還是6千都尊重行政院，不可能一萬，因為錢就不夠了，行政院到底是要修法還是另立新法都尊重，「相信不會少於5千吧！至於排富，以目前比較大的共識，應該就沒有排富了。」

對於藍營批評總統講法是「髮夾彎」，柯建銘回應，總統蔡英文也沒有講死，只是尊重行政院有一定程序，所以大家有點誤解，大家不要見縫插針、爭功諉過，都在口水、浪費大家時間、一點意義都沒有。


 

ET快訊
快訊／現金發多少？　柯建銘：不會少於5千、共識不排富
發1800億現金！他怒了「沒繳稅還能分錢」真爽　下秒被打臉
電子廠人夫激戰女同事270回！　還寫小說PO網
未婚媽網咖產子「伴屍5小時」　包廂內部曝光
短髮女肉身插隊「淘氣比YA」！　後車怒：不要臉的
快訊／台9線嚴重車禍！「砂石車、大貨車對撞」傷亡不明
8歲童新冠併腦炎亡！　醫擔憂：過去不常發生

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／吳怡農：發現金是一時的　籲提經濟投資方案

嘆普發現金急轉彎「典型小英風格」　林濁水：蘇貞昌下台好嗎？

現金發多少？　柯建銘指「1萬不可能」：不會少於5千、共識不排富

誰決定普發現金？　段宜康分析：蔡英文該負責

台南市正副議長選舉涉賄6議員交保　黃偉哲：尊重司法調查結果

何時發現金？　綠委指2原因影響：春節開工後最有可能

幕後／黨內憂趙少康「烽火戲朱侯」　親痛仇快讓藍重返執政添變數

曝柯文哲、郭台銘「有通電話」　前北市府發言人談合作空間

中科院再出包！　雄三飛彈、警監系統機敏數據洩中國

藍營現挺「侯朱配」選2024聲量　比搭郭董、盧秀燕「對黨更加分」

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

飼主喊2次：牠沒那麼傻　下秒卻吉速落水網笑翻

吳宗憲帶Bingo逛東森廣場　驚「狗吃的東西比人好」

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

桃園槍殺畫面曝光！　黑道大哥遭轟6槍倒地慘死

朱宇宰跳《Hype Boy》遭金鍾國罵翻XD　PD超會扭！劉在錫：比他差的都別跳

快訊／吳怡農：發現金是一時的　籲提經濟投資方案

嘆普發現金急轉彎「典型小英風格」　林濁水：蘇貞昌下台好嗎？

現金發多少？　柯建銘指「1萬不可能」：不會少於5千、共識不排富

誰決定普發現金？　段宜康分析：蔡英文該負責

台南市正副議長選舉涉賄6議員交保　黃偉哲：尊重司法調查結果

何時發現金？　綠委指2原因影響：春節開工後最有可能

幕後／黨內憂趙少康「烽火戲朱侯」　親痛仇快讓藍重返執政添變數

曝柯文哲、郭台銘「有通電話」　前北市府發言人談合作空間

中科院再出包！　雄三飛彈、警監系統機敏數據洩中國

藍營現挺「侯朱配」選2024聲量　比搭郭董、盧秀燕「對黨更加分」

「台鐵之狼」掐臀又露鳥喊「給我X」　穿聖誕老人裝犯案...下場曝

快訊／吳怡農：發現金是一時的　籲提經濟投資方案

侵烏以來最慘！俄軍跨年夜遇襲增至89死　官兵違規用手機被鎖定

《角頭》臨演李振豪柬埔寨賣豬仔案　再救出30人追加起訴

嘆普發現金急轉彎「典型小英風格」　林濁水：蘇貞昌下台好嗎？

新年新願望！5成上班族期待加薪、4成盼遇到好老闆

現金發多少？　柯建銘指「1萬不可能」：不會少於5千、共識不排富

全民發現金「內需股樂透」　法人：台股聚焦政策利多概念股

誰決定普發現金？　段宜康分析：蔡英文該負責

被嗆「放火燒你全家」　灰熊莫蘭特遭指控痛毆17歲少年

虎斑貓討摸「爽到睜眼微笑」　奇異表情網笑噴：龍貓公車

政治熱門新聞

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

侯友宜、郭台銘傳結盟　藍大老嗆：他敢登記我就選

王浩宇稱台南很多問題都「他」爛攤子

中科院再出包！　雄三飛彈、警監系統機敏數據洩中國

超收全民最多拿6千！沈富雄揭急轉髮夾彎內幕

藍營現挺「侯朱配」選2024聲量　比搭郭董、盧秀燕「對黨更加分」

幕後／發現金、N倍券「全民共享」還有望　人民領取方式雛型搶先看

拿1800億討好選民？　黃光芹轟蔡英文「天女散財」：不該債留子孫

柯P 8年7點半晨會　她罵：不勞檢市長

民進黨開鍘！選議長違紀「罪行重大」一個不留

現金紅包何時領得到？　推估時程一次看

快訊／蘇貞昌定調「發現金」　1800億扣除開支還稅於民

稅收超徵怎麼來？經濟成長率比預期高、上市櫃公司獲利成長超過7成

「還稅於民」引民怨？　李艷秋曝關鍵原因：民進黨恐再次付出代價

更多熱門

相關新聞

何時發現金？　綠委指2原因影響：春節開工後最有可能

何時發現金？　綠委指2原因影響：春節開工後最有可能

針對外界高度關心去年稅收的規劃運用，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨（3日）拍板「全民共享」，將1,800億元保留一定額度後，用「發現金」方式作為全民共享的方案。對此，立委林楚茵4日表示，在全民高度共識下，立法院勢必能儘速審查通過。但受限於今年農曆新年假期來得早，加上立法院延會只到1/13，可能得等到春節開工後才能領取。

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

稅收超徵怎麼來？經濟成長率比預期高、上市櫃公司獲利成長超過7成

稅收超徵怎麼來？經濟成長率比預期高、上市櫃公司獲利成長超過7成

「民主聯盟基金會」明率團訪台　總統府：為強化全球民主韌性努力

「民主聯盟基金會」明率團訪台　總統府：為強化全球民主韌性努力

拿1800億討好選民？　黃光芹轟蔡英文「天女散財」：不該債留子孫

拿1800億討好選民？　黃光芹轟蔡英文「天女散財」：不該債留子孫

關鍵字：

普發現金民進黨年節紓困柯建銘行政院蘇貞昌蔡英文

讀者迴響

熱門新聞

情侶住旅館驚見針孔！他傻：已輸出幾T影片

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

有錢就是任性！ 1小時2200元／人...私家車直接開上高鐵站月台接人

金鐘男星騎樓「伸進褲大尺度激纏」混血妹！

長髮妹「北捷無罩散步」360度角度4K任看

撐沒1分鐘就洩了？醫親授「1招自己練」慢點射

丟丟妹找律師控「虧空公司」！

1800億還稅於民藏後患！學者示警「治標不治本」

女大生搭計程車慘遭性侵　運將免關

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

2月嬰猝死恐怖毒窟！8童發展遲緩媽懷孕照吸

快訊／「鷹眼」輾腿爆血首發聲！臉腫驚見大片血痕

1800億「每人領不到1萬」！　學者喊：要排富

貨車找嘸車位　2男搬走黃牌重機停進去

長榮航勤虧損仍發年終！他批員工別再無理取鬧

更多

最夯影音

更多
Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！

Hani「害羞玩具掉滿地」被看見　直球：要不要和我做做看..開車！
粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

粉絲喊「幼稚園就會唱妳的歌」　蔡依林笑翻：千萬別說這種話

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

日本便利商店自動收銀 結帳快速不怕找錯錢！

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

丟丟妹「發文全刪」神隱半年傳婚變　改名切割..老公曝「想知道她為何離開」

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

2歲女童冷靜喊「大火」　家人呆坐吃飯→急撲滅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面