現金發多少？　柯建銘指「1萬不可能」：不會少於5千、共識不排富

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

外界高度關心去年稅收的規劃運用，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨（3日）拍板「全民共享」，將1,800億元保留一定額度後，用「發現金」方式作為全民共享的方案。民進黨團總召柯建銘4日表示，法定程序絕對不可能在一個禮拜內完成。至於發放額度，柯建銘表示，不可能一萬，因為錢就不夠了，「相信不會少於5千吧！」

行政院長蘇貞昌日前受訪時表示，這個4500億，700億是地方的不能動，剩下的3800億中，1000億做為補貼勞健保和電價因應，1000億做為強韌經濟，1800億要預留不時之需及用來與全民共享，「我們規劃在這個額度跟全民共享，用發現金的方式。」蘇強調，這要有法源的根據和預算的編列，要經立法院同意，不是私下發紅包。

柯建銘表示，針對全民共享方案，難得行政、立法、朝野政黨都有共識，方向、決策已定，大家就不要再爭功諉過、突發奇想，政府發現金一定要依法行使，法案怎麼修是一回事，還要經預算程序、閣揆備詢，程序以後要付委還是馬上處理，這些是大家可以討論、壓縮的。

對於國民黨說召開臨時會就可以處理，柯建銘解釋，立院延會到1月13日，剩下一個禮拜過年，現在行政院要修法還是立新法，我們都尊重，這法院送到立院來以後，經過組織程序就可以談，法案通過後行政院才可以編列預算，閣揆要到立院備詢，至於要不要付委大家可以談，相信朝野都有共同看法就是「能快就不要慢」。

對於國民黨說召開臨時會就可以處理，柯建銘表示，行政院法案還沒送進來，法定程序絕對不可能在一個禮拜內完成，這不是像發紅包「錢發下去就好」，所有作為必須要符合法定程序，說加開臨時會把所有程序都完成，是緣木求魚、不可能的事情。

柯建銘指出，但風向已定，是否要提早開議？法案送進來怎麼處理？這些可以談，朝野都有共識、不會有太大爭議，大家都是立法委員、了解程序問題，不可能開臨時會就什麼都能解決，民進黨團絕對贊成越快越好，但絕對不是為了加快程序違法。

至於發多少錢，柯建銘指出，不管發5千還是6千都尊重行政院，不可能一萬，因為錢就不夠了，行政院到底是要修法還是另立新法都尊重，「相信不會少於5千吧！至於排富，以目前比較大的共識，應該就沒有排富了。」

對於藍營批評總統講法是「髮夾彎」，柯建銘回應，總統蔡英文也沒有講死，只是尊重行政院有一定程序，所以大家有點誤解，大家不要見縫插針、爭功諉過，都在口水、浪費大家時間、一點意義都沒有。



