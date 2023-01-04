何時發現金？　綠委指2原因影響：春節開工後最有可能

▲各國紓困振興方式 。（圖／林楚茵辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

針對外界高度關心去年稅收的規劃運用，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌昨（3日）拍板「全民共享」，將1,800億元保留一定額度後，用「發現金」方式作為全民共享的方案。對此，立委林楚茵4日表示，在全民高度共識下，立法院勢必能儘速審查通過。但受限於今年農曆新年假期來得早，加上立法院延會只到1/13，可能得等到春節開工後才能領取。

行政院長蘇貞昌日前受訪時表示，這個4500億，700億是地方的不能動，剩下的3800億中，1000億做為補貼勞健保和電價因應，1000億做為強韌經濟，1800億要預留不時之需及用來與全民共享，「我們規劃在這個額度跟全民共享，用發現金的方式。」蘇強調，這要有法源的根據和預算的編列，要經立法院同意，不是私下發紅包。

對於為何現金發放只有1800億？林楚茵解釋，大家討論的4500億並非完全是國稅，其中700多億是地方稅（貨物稅、營所稅、營業稅等）要交給地方政府，有1000多億依照公共債務法還債、預算法補貼勞健保和電價因應。

林楚茵指出，為因應面對疫情與國際經濟情勢考驗，有1000多億規劃作強韌經濟，經濟紅利全民共享也兼顧整體考量國家經濟健全發展。

對於現金如何發放，林楚茵指出，各國有不同案例，有的以現金入戶、有的採取消費券。林楚茵強調，能簡單就避免複雜，還是現金入戶最理想，但行政院必須把握時間將程序簡單說明。

對於我國首次全國現金發放，林楚茵表示，行政單位必定諸多考量，要現金入戶？發放支票？還是電子支付？各有優缺，但不需急於提出方案「慢慢來、比較快」，給予行政團隊一些時間詳細規劃，再送交法案跟預算案給立院審查。

對於符合法規下何時發現金？林楚茵指出，在全民高度共識下，立法院勢必能儘速審查通過「能快就不要慢」。但受限於今年農曆新年假期來得早，加上立法院延會只到1/13，可能得等到春節開工後才能領取。

林楚茵指出，經濟共享的方向已定，也要請大家給辛苦的稅務人員一個肯定，畢竟他們依法行政課稅，並非惡意搶奪財產，更不是課稅超收，會有今天的共享，是因為評估稅收高於預算，只能說編列的歲入預算，遠遠追不上台灣經濟成長的速度。