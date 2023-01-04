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社會 社會焦點 保障人權

路倒男睡死被他摸走皮夾　盜刷卡狂嗑「頂呱呱炸雞」

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局仁愛路派出所接獲線報，有酒醉民眾在路邊休息，卻被1名騎鐵馬的男子洗劫一空，身上2千元現金以及信用卡都不見，信用卡還被盜刷買「頂呱呱炸雞」等食物，事後警方調閱監視器追查竊嫌到案，訊後依法送辦。

警方調查，54歲的黃姓男子，日前騎鐵馬經過北市中正區新生南路一段，發現1名35歲的楊姓男子倒臥路邊，趁楊酒醉之際，偷走皮夾內的2千元現金、信用卡等，楊男清醒之後才發現財物遭人偷走。

▲▼黃嫌竟偷走酒醉男子的信用卡，到頂呱呱消費狂嗑炸雞。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲黃嫌竟偷走酒醉男子的信用卡，到頂呱呱消費狂嗑炸雞。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

楊姓男子指出，當天半夜與朋友相約酒吧飲酒，喝到凌晨時離開，但半路上不勝酒力坐在路邊休息，沒多久就睡著，醒來後返家沒有多注意，直到睡醒才發現皮夾不翼而飛。

警方循線找到黃姓嫌犯，黃嫌矢口否認犯行，警員搬出監視器給他看，讓黃嫌百口莫辯，監視器拍下黃嫌騎車經過酒醉的楊男身邊，沒有給予幫助還偷走被害人皮夾，跑到一旁巷弄內搜刮財物後丟棄皮夾逃逸。

▲▼黃嫌竟偷走酒醉男子的信用卡，到頂呱呱消費狂嗑炸雞。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲黃姓竊嫌路過新生南路一段，見到楊男酒醉路倒，竟趁機偷走財物。

黃嫌盜刷被害人信用卡，都以小額付費為主，包括頂呱呱炸雞、超商食物等，共計盜刷7百多元；警訊後依照竊盜罪將黃嫌送辦。

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