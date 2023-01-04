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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

每人擬發6000元「直接入帳」　最快領錢時間曝

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾可望在過年後領到錢。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

政府超徵稅收4500億元，決定要將其中1800億元發還現金給人民，據了解，朝向發給每人6000元，規劃直接匯入民眾戶頭，農曆過年前來不及發錢，預計最快2月底、3月初入帳。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌3日拍板「全民共享」，將1800億元保留一定額度後，用「發現金」方式作為全民共享的方案，但所需法源根據和預算編列仍需經立法院同意。

依照過去紓困追加預算案時程推估，從行政院會提出法源依據的草案，到立法院三讀預算案，最快需要歷時1個多月，由於立法院本會期已無委員會，得待2月下旬開議後再審議，民眾恐怕還得再等等。

▲▼蔡英文發表元旦談話。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌3日拍板「全民共享」發現金。（圖／記者黃國霖、呂佳賢攝）

▲▼蘇貞昌視察春節國際包裹檢疫行程。（圖／記者呂佳賢攝）

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，民進黨團將以最快速度推動修法；不過，在法規通過後，行政院需編列預算送立法院審議，蘇貞昌到時也將赴立法院備詢，因此不可能這個會期完成，意即農曆春節前無法發放。

學者估算，若以5000元振興券發放時支出1100億元推估，政府保留700億元至800億元不時之需，平均每人約可領到5000元現金。

《自由時報》報導，府院朝向發給每人6000元，規劃直接匯入民眾戶頭，需要全民帳戶，過年前來不及發放，預計最快2月底、3月初入帳，至於詳細方案仍有待討論。

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