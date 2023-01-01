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新北萬人元旦同步升旗　團結齊心開創共好未來

▲新北萬人元旦同步升旗 團結齊心開創共好未來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北萬人元旦同步升旗，團結齊心開創共好未來。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市元旦升旗典禮今（1日）上午8點市府連同區公所同步舉行，主場在市府市民廣場前，由市長侯友宜率領各局處首長、民意代表與民眾齊唱國歌，並與大麥克T-MECK舞團大跳健康操，展現新北團結齊心的活力，現場還有8名吸睛的國旗女孩穿梭會場發送小國旗，更有許多民眾漏夜排隊領取限量升旗好物，

侯友宜表示，今年活動以「共好」為主題，期許以正能量共同迎接嶄新一年，彼此能凝聚共識、認同、互信、互諒，讓社會共好，也象徵著新北市改制邁入12周年，這12年來與民同行、持續進步，為市民創造安居樂業的環境，並讓新北市成為國際光榮的城市。

▲新北萬人元旦同步升旗 團結齊心開創共好未來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜一早與民眾一起升旗。

民政局長柯慶忠表示，今年升旗典禮市府與區公所同步舉辦，主要考量新北市幅員遼闊，可以讓市民就近參與。今天不管是市民廣場、淡水金色水岸廣場、五股觀音山遊客中心，到坪林茶鄉廣場、瑞芳國小等升旗會場，都有許多熱情民眾參與，大家共好塑願景。

今年板橋主場限量發送的2023個新北帆布袋吸引大量民眾索取，不到30分鐘就發送完畢。其中搶頭香的是家住板橋區27歲的江小姐，凌晨2時帶5歲女兒出發到會場排隊。她說，參加新北元旦升旗是與自己每年的約定，除了紀念品有口碑，眾人一起升旗、互道新年快樂，更讓小孩可以培養愛國心，並讓自己在滿滿祝福中開創嶄新的一年。

▲新北萬人元旦同步升旗 團結齊心開創共好未來。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲第1名江小姐（中間母女）凌晨2點就來排隊要領新北帆布袋。

今天板橋主場升旗典禮由勇奪2022全國啦啦隊錦標賽甲組冠軍的輔仁大學競技啦啦隊拉開序幕，炒熱現場氣氛。由市長侯友宜率領局處首長、民意代表及市民朋友，在板橋高中合唱團領唱下唱國歌，並由三軍退儀邦將士負責掌旗，進行升旗儀式，場面隆重莊敬。

緊接由曾參與世大運開幕表演的莊敬高職大麥克T-MECK帶來活力熱舞，現場青春洋溢，更揪市長侯友宜和市民一起大跳健康操，帶著大家以朝氣蓬勃迎來健康的一年，讓寒冷的冬天洋溢青春熱情。此外，各區活動也相當精采，三峽區在祖師廟廣場前，邀請華昇老師帶領三峽客家文化協會領唱國歌，還備有600份能量蔬菜包發予市民，瑞芳區則是在瑞芳國小前發放薑母茶、桂圓茶跟湯圓等熱食供民眾暖脾胃。

平溪區則於平溪國小由國小扯鈴隊帶來「舞動鈴聲，鈴響平溪」揭開序幕，現場還發放100份特製天燈口罩，區長、地方仕紳、里長與學生齊唱國歌、國旗歌，在寒冬中精神抖擻展活力，各區都可見許多人都是親子攜手參加，一起度過健康快樂的元旦。

▲新北萬人元旦同步升旗 團結齊心開創共好未來。（圖／記者郭世賢翻攝）

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