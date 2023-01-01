轟民進黨每天抗中陷台於危險！　朱立倫強調「和陸」是重中之重

▲朱立倫、馬英九出席「元旦升旗，早起打拚」112年國民黨中央升旗活動。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫今（1）日上午參加元旦升旗典禮。他致詞時表示，國民黨根據前總統馬英九路線，親美、友日、和陸，更強調和陸非常重要，也是重中之重，國民黨持續兩岸交流對話，堅持國防改革，加上和平對話，創造更和平的環境。

針對中廣董事長趙少康點名新北市長侯友宜想選總統要先表態，以及歡迎鴻海創辦人郭台銘回黨。朱立倫表示，國民黨永遠大門是敞開的，即便不是國民黨員，都歡迎大家來支持國民黨，「不管今天是藍色的、白色的或其他各個顏色的」，最後能夠團結支持國民黨都非常歡迎，最後大家一定會團結努力共同爭取2024全面勝選。媒體進一步問到，總統初選時程是在3月嗎？朱立倫說，目前沒有去訂定任何時程，現在最重要的工作是面對接下來的台北、南投兩場補選。

媒體詢問民進黨抗中保台擬調整為和平保台，朱立倫則說，民進黨終於覺得國民黨的路線是對的，每天抗中、抗中，讓台灣陷入兵凶戰危的險境之中，現在還有一位立委候選人（指吳怡農）還在走上上上世紀的路線，希望副總統賴清德、民進黨代主席陳其邁提醒一下了。

對於今年稅收超徵4500億，還稅於民議題，朱立倫重申，國民黨堅持發現金，不要再找民眾麻煩。