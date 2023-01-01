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沒追到曙光改追雪！專家曝雪山有機會　「雨再下4天」放晴時間曝　

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▲北台灣陰雨天氣還要持續3天。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受東北季風與南方雲系持續影響，今各地濕涼，迎風面雨勢較大，中南部偶有飄雨，讓不少元旦追曙光民眾撲空，不過高山有機會追雪，天氣風險公司表示，合歡山氣溫不夠冷，不過雪山之類的高山區有機會；此外，未來降雨仍會持續4天，周四(1/5)後全台將以晴到多雲天氣為主。

天氣風險分析師李至晟表示，在2023年元旦，台灣接續跨年夜東北季風天氣型態，在北部、東半部還是陰有陣雨天氣為主，清晨低溫較昨天略有回升，這除是因為季風稍微減弱之外，另一個原因是中層有些南方水氣通過，全台雲量偏多，阻礙了輻射冷卻，就連天氣一向較為穩定的中南部都轉為多雲到陰，偶爾會夾雜著毛毛雨或小雨，也讓不少早起看曙光的朋友失望了。

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今天白天各地回暖的幅度都不大，大台北到宜蘭高溫只有18到20度，桃竹苗往南走高溫有機會到20度以上，不過大都在22到24度。至於水氣這麼多，是否有降雪的機會呢？李至晟表示，目前在交通比較方便的合歡山氣溫大概在1-2度，還不夠冷，只有在像雪山之類更高也更難抵達的高山區才比較有機會。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

至於未來一周天氣，李至晟分析，主要以東北季風天氣型態為主，要到後期，大約在周四到周五(1/5~1/6)會有減弱空檔；高空水氣則是逐漸減少。預測明天(1/2)天氣跟今天(1/1)差不多，一樣是迎風面降雨較持續，西半部陰涼偶有降雨，濕濕涼涼的天氣；周二到周三(1/3~1/4)南方水氣開始減少，中南部雖雲量偏多，但降雨可望停止，北部，東半部則還是陰有雨天氣，氣溫方面會因東北季風增強，稍微補充一些冷空氣，氣溫會短暫下降個1到2度。

李至晟表示，等周四至周五(1/5~1/6)全台將以晴到多雲天氣為主，只有在迎風面沿海或山區還有局部地形性降雨機會。但目前看來在周五(1/6)晚間到周末(1/7)，也就是尾牙前後，又會有一波東北季風補充下來，水氣比這波少，台灣又會回到典型東北季風的天氣型態。因為時間比較遠，還有變動性。

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