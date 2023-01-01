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民眾搶排元旦錢母！紫南宮外驚見百頂帳篷　第一名4天前就來了

▲▼南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／資深媒體人黃宏璣提供）

記者高堂堯、翁子皓／南投報導

南投竹山指南宮今（1）日早上9點在龍轉好運道處發放招財錢母，土地公錢母，希望帶給信眾祝福，今年還特別加碼前4168(諧音是一路發)位民眾，將有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋，因此吸引不少民眾提早來搭帳篷排隊，希望能拿到錢母與金雞蛋，而排隊第一名的紀先生，早在2022年12月28號就來排隊。

▲▼南投竹山紫南宮將於元旦發錢母，前4168位民眾還有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋。（圖／記者高堂堯翻攝）

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▲南投竹山紫南宮發錢母。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投竹山紫南宮一直深受信徒的愛戴，而每年元旦發送的錢母，也廣受信眾的歡迎，而今年加碼前4168位民眾，將有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋，其中最大獎是金戒指，更是吸引許多民眾提早來排隊，民眾除了渴望獲得抽獎機會外，也希望藉由早一步拿到錢母，能讓金兔年運勢旺旺旺。

民眾為了能提早到拿錢母，紛紛「全副武裝」出動來排隊，只見紫南宮排隊人潮眾多，一眼望去帳篷、遮陽傘、椅子不計其數，彷彿是露營地一般，還有不少人準備了桌子與茶具組，排隊時邊泡茶邊聊天，打發時間。

▲▼南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲大批信眾排隊。（圖／資深媒體人黃宏璣提供，下同）

據了解，排隊第一名的是來自南投名間鄉的紀先生，他從2022年12月28日就騎摩托車過來排隊，這幾天晚上都睡在紫南宮休息站的椅子上，需要梳洗時，就到紫南宮附設的「7星級廁所」做簡單梳洗。紀先生表示，他是第一次來排隊，沒想到拔得頭籌取得第一名，心裡非常高興，覺得兔年的錢母，可以讓他今年獲得好運。

來自台中的王姓一家人則排隊第二名，王姓夫妻帶著1子1女，12月30日就來排隊，一家人晚上都睡在車上，空閒時間就到紫南宮四處逛逛，這是他們第5年來紫南宮排隊拿錢母，沒想到今年可以排到第二名，小朋友們都覺得很開心，而王姓夫妻覺得錢母可以為他們家帶來好運，因此每年都帶小朋友一起來排隊。

▲▼南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼南投竹山指南宮元旦發錢母，吸引信眾前來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

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