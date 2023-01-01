　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

展望未來 攜手向前　台南市政府舉辦2023年元旦升旗典禮

▲為迎接2023年元旦新年，市府1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由黃偉哲市長、邱莉莉議長、議員、市府各局處首長出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為迎接2023年元旦新年，市府1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由黃偉哲市長、邱莉莉議長、議員、市府各局處首長出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接2023年元旦新年，市府1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由黃偉哲市長、邱莉莉議長、議員、市府各局處首長出席，與市民朋友共同為新的一年揭開序幕。

▲為迎接2023年元旦新年，市府1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由黃偉哲市長、邱莉莉議長、議員、市府各局處首長出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府重視溪北地區活動，自2020年起即分別在溪南地區及溪北地區各舉辦1場元旦升旗，引起很好的迴響和熱潮，在溪北民治場的升旗同時也結合新營青商會舉辦元旦健走活動，計有2300人參加，讓市民朋友展現健康活力來迎接新年。

▲為迎接2023年元旦新年，市府1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由黃偉哲市長、邱莉莉議長、議員、市府各局處首長出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在溪南永華場部分，由主辦單位精心規劃於市府與市議會周圍布置國旗，於市府與市議會周圍沿中華西路、永華路二段、建平路、府前路二段等區域內布置國旗營造旗海飛揚氛圍，現場還備有精美小國旗提供市民朋友索取，活動在大港國小太鼓隊精彩與震撼的鼓聲中開始，現場一片旗海飛揚，約有1500人參加，隨後由憲兵隊弟兄擔任升旗手，透過莊嚴的升旗典禮儀式，為新年開啟新希望。

▲為迎接2023年元旦新年，市府1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由黃偉哲市長、邱莉莉議長、議員、市府各局處首長出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，市府正視少子化問題，生育獎勵金將從現行的第一胎補助1萬元，第二胎補助1.2萬元，調升為首胎和第二胎均補助2萬元，這也是其任內第二次調高生育補助，希望鼓勵更多青年在台南落地生根。

此外，市府也要幫助台南市民成家，台南將在今年8月推出「首次購屋利息補貼」，針對名下沒有房子、且年所得低於102萬的市民，除了可享有中央給予的優惠利率，台南加碼提供利息補助，對首次購屋的市民，每戶補助利息6萬元。不只幫助成家，也要支持立業。

▲為迎接2023年元旦新年，市府1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由黃偉哲市長、邱莉莉議長、議員、市府各局處首長出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另台南也將用實際行動鼓勵青年創業，創業貸款額度將由100萬元提高到200萬元，並由市府全額補貼前兩年的利息。希望透過良好的政策工具，鼓勵市民在台南結婚生子、成家立業。更希望幫助市民築夢踏實，為下一代打造宜居城市。

黃偉哲市長也表示，新的一年，市府會全力推廣運動風氣。在今年的10月，台南將舉辦全國運動會，邀請全國的運動好手來競賽。市府將以國際賽事的規格，全力完善14處比賽場館，做好軟硬體的準備，營造一個能讓選手充分實力的城市環境。

▲為迎接2023年元旦新年，市府1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由黃偉哲市長、邱莉莉議長、議員、市府各局處首長出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

最後市長感謝議會各位議員及全體市民對於市政的監督與策進，期許市府同仁在未來新的一年，繼續為台南市的發展努力，秉持為民服務的初衷，展現施政實績，為市民創造更多利基，將市民生活中的每一件小事都視為使命必達的任務，用心照顧好每一位市民，讓台南成為幸福宜居的城市。

ET快訊
排爆！　紫南宮外驚見百頂帳篷
羅志祥跨年表演「超猛1關鍵」被讚全台最強　PTT全服了
日本實施陸客「入境普篩」！　首日爆90例陽性
師傅開「客戶福斯」竟撞爛！　老闆遭控不認帳
白冰冰跨年淋雨唱《First Love》！　一開口驚呆：聽完
全文／蔡英文新年談話籲北京　「對話才有安全和幸福」
2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

Global Mall屏東市春節檔期祭3大好康　「一起環遊世界」

展望未來 攜手向前　台南市政府舉辦2023年元旦升旗典禮

台南青銀福利新年報到　加碼生育津貼、青創及首購貸款利息補貼

屏東市元旦升旗暨健行　民眾熱絡頂風寒迎新年

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023！ 盧秀燕「超省話」10字獻祝福

麗寶跨年晚會湧10萬人　330秒高空摩天輪煙火秀嗨翻全場

1.2萬人齊聚劍湖山世界　「旺兔耀飛摩天輪」跨年煙火High迎2023

長庚科大全國私立大學註冊率第1名　加碼增聘28名專任老師…

搶春節送禮商機！台中老餅鋪丰丹推超浮誇禮籃　85度C豪推12款伴手禮

跨年元旦疏運　中壢監理站：搭乘大眾運輸享優惠

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

車手詐老翁50萬「看不下去」　計程車司機連人帶錢送警局

Global Mall屏東市春節檔期祭3大好康　「一起環遊世界」

展望未來 攜手向前　台南市政府舉辦2023年元旦升旗典禮

台南青銀福利新年報到　加碼生育津貼、青創及首購貸款利息補貼

屏東市元旦升旗暨健行　民眾熱絡頂風寒迎新年

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023！ 盧秀燕「超省話」10字獻祝福

麗寶跨年晚會湧10萬人　330秒高空摩天輪煙火秀嗨翻全場

1.2萬人齊聚劍湖山世界　「旺兔耀飛摩天輪」跨年煙火High迎2023

長庚科大全國私立大學註冊率第1名　加碼增聘28名專任老師…

搶春節送禮商機！台中老餅鋪丰丹推超浮誇禮籃　85度C豪推12款伴手禮

跨年元旦疏運　中壢監理站：搭乘大眾運輸享優惠

快訊／元旦出遊小心！3縣市大雨特報　警戒區出爐

馬英九談新年新希望　喊話：重回我執政時期的和平穩定兩岸關係

解放軍公布30秒影片！控美軍機危險「擠壓」：嚴重違反國際法

曾文水庫人工增雨　經濟部水利署待命！

大陸多地公開感染率調查結果！北京超8成人染疫　四川破6成

元旦表演「凌晨三點就集合」　中山女高旗槍隊「禦寒藏玄機」

《ETtoday新聞雲》2022年度新聞人物出爐　第一名台灣人最不捨

澤倫斯基新年演說　預測2023戰勝俄羅斯

花1.3萬看101煙火卻「完全找不到」！飯店解釋1句…她轟：黑心詐騙

被蔣萬安搭話！柯文哲提敬老金2問題　再酸蔣市府「走復古風」

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

地方熱門新聞

義大999秒跨年煙火秀　打造奇幻夜空

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023

1.2萬遊客齊聚劍湖山　煙火迎2023

麗寶跨年晚會330秒煙火秀嗨翻

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

高雄夢時代「180秒高空花火」迎2023

空拍直擊！高雄夢時代跨年現場爆人潮

中原大學新生註冊率100%　連續5年全國第一

台中防梨泰院慘案啟動防踏機制

跨年元旦疏運　搭乘大眾運輸享優惠

2023台中跨年夜八三夭熱力開唱　

台南好停車路邊停車不收費

LIVE／麗寶夯團接力熱唱　全場嗨翻倒數

花蓮元旦健走抽大獎　300項大獎中獎機率高

更多熱門

相關新聞

民眾搶排元旦錢母　紫南宮外驚見百頂帳篷

民眾搶排元旦錢母　紫南宮外驚見百頂帳篷

南投竹山指南宮今（1）日早上9點在龍轉好運道處發放招財錢母，土地公錢母，希望帶給信眾祝福，今年還特別加碼前4168(諧音是一路發)位民眾，將有機會獲得內含福氣兌換券的金雞蛋，因此吸引不少民眾提早來搭帳篷排隊，希望能拿到錢母與金雞蛋，而排隊第一名的紀先生，早在2022年12月28號就來排隊。

轟綠每天抗中陷台於危險　朱立倫強調「和陸」是重中之重

轟綠每天抗中陷台於危險　朱立倫強調「和陸」是重中之重

基隆元旦升旗　謝國樑勉共創新願景

基隆元旦升旗　謝國樑勉共創新願景

台南青銀福利新年報到

台南青銀福利新年報到

沒追到曙光改追雪！專家曝雪山有機會　「雨再下4天」放晴時間曝

沒追到曙光改追雪！專家曝雪山有機會　「雨再下4天」放晴時間曝

關鍵字：

展望未來 台南市府2023元旦升旗

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

何炅主持跨年「突在台上哭了」！脫稿發言被讚爆

42歲蔡依林跨年突宣布：有曖昧對象！

即／台北西門町大火「濃煙竄天」

快訊／IU親發聲！甜蜜認了「1原因愛上李鍾碩」

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

性感逼人！陳芳語「緊身連體衣」超辣

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光
孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面