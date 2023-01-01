展望未來 攜手向前　台南市政府舉辦2023年元旦升旗典禮

▲為迎接2023年元旦新年，市府1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由黃偉哲市長、邱莉莉議長、議員、市府各局處首長出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為迎接2023年元旦新年，市府1日上午分別於新營區南瀛綠都心公園及永華市政中心西拉雅廣場舉辦升旗典禮，由黃偉哲市長、邱莉莉議長、議員、市府各局處首長出席，與市民朋友共同為新的一年揭開序幕。

市府重視溪北地區活動，自2020年起即分別在溪南地區及溪北地區各舉辦1場元旦升旗，引起很好的迴響和熱潮，在溪北民治場的升旗同時也結合新營青商會舉辦元旦健走活動，計有2300人參加，讓市民朋友展現健康活力來迎接新年。

在溪南永華場部分，由主辦單位精心規劃於市府與市議會周圍布置國旗，於市府與市議會周圍沿中華西路、永華路二段、建平路、府前路二段等區域內布置國旗營造旗海飛揚氛圍，現場還備有精美小國旗提供市民朋友索取，活動在大港國小太鼓隊精彩與震撼的鼓聲中開始，現場一片旗海飛揚，約有1500人參加，隨後由憲兵隊弟兄擔任升旗手，透過莊嚴的升旗典禮儀式，為新年開啟新希望。

黃偉哲市長表示，市府正視少子化問題，生育獎勵金將從現行的第一胎補助1萬元，第二胎補助1.2萬元，調升為首胎和第二胎均補助2萬元，這也是其任內第二次調高生育補助，希望鼓勵更多青年在台南落地生根。

此外，市府也要幫助台南市民成家，台南將在今年8月推出「首次購屋利息補貼」，針對名下沒有房子、且年所得低於102萬的市民，除了可享有中央給予的優惠利率，台南加碼提供利息補助，對首次購屋的市民，每戶補助利息6萬元。不只幫助成家，也要支持立業。

另台南也將用實際行動鼓勵青年創業，創業貸款額度將由100萬元提高到200萬元，並由市府全額補貼前兩年的利息。希望透過良好的政策工具，鼓勵市民在台南結婚生子、成家立業。更希望幫助市民築夢踏實，為下一代打造宜居城市。

黃偉哲市長也表示，新的一年，市府會全力推廣運動風氣。在今年的10月，台南將舉辦全國運動會，邀請全國的運動好手來競賽。市府將以國際賽事的規格，全力完善14處比賽場館，做好軟硬體的準備，營造一個能讓選手充分實力的城市環境。

最後市長感謝議會各位議員及全體市民對於市政的監督與策進，期許市府同仁在未來新的一年，繼續為台南市的發展努力，秉持為民服務的初衷，展現施政實績，為市民創造更多利基，將市民生活中的每一件小事都視為使命必達的任務，用心照顧好每一位市民，讓台南成為幸福宜居的城市。