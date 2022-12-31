跨年攻略！全台10大跨年煙火最佳方位出爐　「秒閃煙霧地雷區」

▲各地跨年看煙火攻略。（圖／天氣風險公司）

記者李姿慧／台北報導

今天(12/31)是2022年最後一天，全台各地舉辦跨年煙火秀，天氣風險公司也公布全台10大跨年熱點欣賞煙火攻略，公布北部、中部、南部和東部煙火最佳觀賞點，避開煙霧區。

天氣風險公司表示，2022年接近尾聲，即將要迎接2023年，但今天各地的雲量變得好多，連中南部都有陰涼的感覺，預計跨年當天仍是東北季風環境。

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其中位處迎風面東北部因水氣偏多，跨年夜大台北、桃園、花蓮地區維持陰有雨天氣，溫度約14到17度，天氣風險公司提醒，外出需要攜帶雨具、做好保暖準備，因風向為東北略偏東，風力較強。新竹降雨機率較低，但風力明顯偏大，戶外感受仍有寒意，也需要做好保暖。

▲▼各地跨年看煙火攻略。（圖／天氣風險公司）

▲▼各地跨年看煙火攻略。（圖／天氣風險公司）

▲▼各地跨年看煙火攻略。（圖／天氣風險公司）

若想前往台北最HIGH新年城、璀璨新北、1314就愛你跨河煙火、2023桃園跨年晚會、太平洋觀光節跨年演唱會、竹縣領航_讓愛飛揚等跨年場，天氣風險公司建議看煙火時盡量待在施放點的東、北側地區。

此外，中部地區因雲較少，天氣多雲到晴，深夜到凌晨溫度較低，沿海地區風力仍大，風向為偏北風，外出也需要留意保暖，沿海地區看煙火時可待在施放點東北、北方，中部內陸、近山區風速偏弱。若民眾要到2023麗寶跨年演唱會、2023閃耀台中跨年夜等跨年場，天氣風險公司表示，因煙霧擴散速度慢，建議可以離施放點遠一些。

▲▼各地跨年看煙火攻略。（圖／天氣風險公司）

▲▼各地跨年看煙火攻略。（圖／天氣風險公司）

▲▼各地跨年看煙火攻略。（圖／天氣風險公司）

▲▼各地跨年看煙火攻略。（圖／天氣風險公司）

南部地區部分，天氣風險公司表示，晚間雲量較多，不過降雨機率低，風向大致是偏北風。民眾若要前往亞灣未來市演唱會、2023紫耀義大享樂好漾跨年煙火秀、劍湖山世界跨年煙火秀，建議在施放點北方欣賞煙火。