對跨年無感！過來人喊「這歲數」是分界線：只想早點回家睡覺

▲絢麗的煙火是不少人跨年必看的表演。（圖／福華大飯店提供）

記者施怡妏／綜合報導

2022年進入尾聲，即將迎來嶄新的2023年，不少地方都會舉行跨年活動，許多人早就約好另一半、好友，一起慶祝跨年狂歡看煙火，不過有網友表示，今年25歲，雖然跨年當天有約了，但對於煙火或是演唱會已經無感，只想早點回家洗澡睡覺，對此，不少網友表示，到了一定的年紀，對節日真的會越來越無感。

原PO在PTT發文「大概幾歲開始，跨年只想在家睡覺？」今年25歲，以前高中時會跟曖昧對象去看煙火，大學時跟朋友一起喝酒倒數，不過現在對於跨年煙火、演唱會都沒興趣，「只想早點回家洗洗睡，電視也懶得看，這樣正常嗎？你各位從幾歲開始就對跨年沒興趣了？」

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▲多數網友指出，工作之後或是結婚後，就不會想出去嗨。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少人都認為，開始工作之後，或是結婚有小孩後，就不會想出門嗨，「有小孩之後都不想出門了」、「通常結婚前都還很有機會出去嗨」、「離開校園幾年後吧」、「上班累到爆，放假當然在家睡」、「出社會後吧，變成打麻將，結婚後就變成睡覺了」、「認真回，結婚以後 」、「27歲或28歲」。

也有其他網友指出，「有一次在101跨年，看到那個人潮，之後就不行了」、「當你不再對新年抱新希望開始，恭喜你進入躺平的境界了」、「在家洗好澡，吃宵夜看電視多愜意」、「交女友後」。