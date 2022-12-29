日月潭跨年晚會+元旦連假　集集警分局車輛禁行時段及路段曝

▲日月潭跨年晚會31日晚間8時登場。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

跨年活動和元旦連假將屆，集集警分局鑒於日月潭為風景熱點，日月潭跨年晚會將於31日晚間8時登場，將全力投入交通疏導工作，籲請駕駛人配合相關交通管制及疏導措施，以維持交通順暢、提供最佳交通服務品質。

日月潭國家風景區管理處指出，「愛你愛上日月潭」跨年晚會預計於31日晚間8時延續至新年元旦0時；集集分局配合規劃禁止車輛進入時段及路段（行人徒步區）如下：

▲▼日月潭地區舉辦「2022-2023日月潭跨年晚會」及「112年元旦連續假期」期間，主要道路實施交通管制。（圖／集集警分局提供）

（一）魚池鄉水社地區，時段為31日8時起至112年1月2日晚間10時止，路段為魚池鄉水社村名勝街；（二）魚池鄉伊達邵地區，時段為31日9時至112年1月1日凌晨1時止，以及112年1月1日9時至1月2日下午5時止

。路段為義勇街、水沙連街、日月街、文化街、德化街、瑪蓋旦街（文化街至日月街段）。

▲日月潭跨年晚會31日登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

集集分局表示，上述路段實施交通管制，除消防車、救護車、警備車、工程救險車及工作車輛外，其他車輛禁止進入，也將加強取締各類交通違規行為及上述徒步區內及日月潭周邊商家違規設攤或佔用道路擺設商品、招牌等情事，以維交通安全。

集集分局長黃壬鍵呼籲，元旦連續假期，請駕駛人除依照管制公告及交通號（標）誌行駛外，並應遵守員警交通指揮，以保持交通順暢，旅遊景點內勿違規停車，連假期間快樂出遊、平安回家。