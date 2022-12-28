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只有3天！超商「大杯美式下殺30元、拿鐵36元」　指定零食買1送1

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富大杯特濃美式、特濃拿鐵各下殺30元、36元。（圖／萊爾富提供）

記者周姈姈／綜合報導

2022即將劃下句點，你規劃好去哪裡跨年了嗎？狂歡整夜當然少不了喝點咖啡提神，就有超商祭出限時3天咖啡優惠，民眾最愛的美式、拿鐵各下殺只要30元、36元，門市還有多款指定零食、啤酒、飲料等最低可享買1送1優惠。

萊爾富Hi-Life VIP APP推出跨年咖啡優惠，12月31起至2023年1月2日止，Hi Café大杯特濃美式30杯、大杯特濃拿鐵25杯可享特惠價888元，換算下來喝1杯特濃美式只要30元、特濃拿鐵36元，冰熱任選，兌換天數長達180天。

萊爾富門市則有茶飲優惠，即日起至2023年1月10日止，Hi Café大杯奶茶均一價45元，品項包含冰港式奶茶、冰鴛鴦奶茶、冰抹茶拿鐵、新冰紅茶拿鐵、冰/熱珍珠厚奶茶，最高可省15元；另外，門市即日起至2023年1月3日前還有指定零食、啤酒、飲料最低買1送1優惠，趕快把握機會買。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起推出「精品美式、精品拿鐵同品項買7送7」優惠。（圖／7-11提供）

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「跨年精品咖啡優惠」，即日起至2023年1月2日止，CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵可享「同品項買7送7」，冰熱可任選。

不僅如此，7-11門市同步也有咖啡優惠，即日起至12月31日止，CITY PRIMA精品美式、CITY PRIMA精品拿鐵、CITY CAFE濃萃美式、CITY PEARL熱咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA熱英式紅茶皆可享「同品項第2件0元」（冰熱任選）；CITY CAFE脆酷摩卡咖啡、太妃焦糖風味瑪奇朵 可享「同品項第3件0元」（冰熱任選）。

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