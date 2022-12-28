北市信義區跨年晚會防人潮推擠　消防局加派176人支援救護





▲北市消防局將增派上百名警義消支援跨年晚會、預防推擠意外發生。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市將於12月31日下午7時在市府前廣場舉行跨年晚會，預計將吸引大批人潮，台北市消防局緊急完成信義計畫區內「高風險場所消防安全設備檢查」並訂定消防搶救計畫。消防局證實：活動當天共派遣水箱車、照明車及救護車等各式救災救護車輛共34輛，警義消人員176名戒備值勤，並規劃配置人車在跨年晚會舞台、101大樓南側等8處。

消防局也將配合衛生局規劃跨年晚會現場醫護站，支援救護人車、市府南側等3處派駐機動待命救護人員，希望因應支援跨年晚會現場的突發救護案件。

北市消防局表示；跨年當天有長達300秒煙火秀，其中包含輪狀、笑臉等特殊造型煙火等，預計將燃放16970發。跨年煙火施放目前依〈爆竹煙火管理條例〉派遣安檢員進行檢查，施放前將複查現場安全距離、警戒防護措施及施放人員資格等。同時安排消防人員至跨年煙火觀賞熱點象山六巨石規劃相關動線，避免民眾可能發生推擠掉落，並要求101大樓業者、針對煙火餘燼飄落熱區設置警告標示。

消防局指出：有鑑於南韓首爾梨泰院推擠事件造成大量傷亡，消防局在跨年晚會各活動熱點部署人車，今年更在周遭捷運站加派人員戒備，如遇緊急狀況，可於第一時間協助捷運人員疏散民眾，提醒民眾進出捷運站務必配合引導，進出站時勿推擠，並隨時注意安全。

消防局特別提醒，根據氣象預報，跨年期間受東北季風影響，大台北東側可能出現局部短暫陣雨、早晚溫差大，民眾出門前應攜帶雨具並做好保暖措施，平安迎新年。

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