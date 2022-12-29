4大超商「跨年咖啡優惠」來了！美式、拿鐵買1送1爽喝

▲4大超商推出「跨年咖啡優惠」，美式、拿鐵直接買1送1。（圖／各業者提供）



記者周姈姈、蕭筠／台北報導

這周末就要向2022說再見了，4大超商就推出「跨年咖啡優惠」一起慶祝，民眾最愛的美式、拿鐵通通下殺買1送1，還有新春組合特惠價888元，一次就能買到30杯美式或25杯拿鐵，快把握便宜買一波。

●7-11

7-11門市即日起至12月31日止，推出CITY PRIMA精品美式、CITY PRIMA精品拿鐵、CITY CAFE濃萃美式、CITY PEARL熱咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA熱英式紅茶皆「同品項第2件0元」；CITY CAFE脆酷摩卡咖啡、太妃焦糖風味瑪奇朵「同品項第3件0元」。

7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至2023年1月2日止，推出CITY PRIMA精品美式、精品拿鐵「同品項買7送7」；12月30起至2023年1月2日止，CITY CAFE濃萃美式買7送7、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡買3送2、CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡/完熟蘋果咖啡買3送2、CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶買3送2、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶買3送2，優惠組數每日限量，售完為止。

●全家

全家自12月30日至2023年1月2日於全門市祭出「3大人氣品項買1送1」，優惠品項包括大杯Let’s Café美式、大杯Let’s Café拿鐵及Fami!ce霜淇淋（不限口味），提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠；加碼還有百樣指定商品享有「同品牌、同價位第3件0元」小確幸，買愈多省愈多。

期間APP隨買跨店取也推「大杯特濃美式、拿鐵買1送1」，以及「私品茶65元系列62杯特價2023元」、「Let’s Café大杯特濃美式74杯特價2023元」及「Let’s Café大杯特濃拿鐵62杯特價2023元」共3大組合優惠，最低下殺5折喝，還能寄杯、互換冷熱，每人限購2組。

●萊爾富

萊爾富Hi-Life VIP APP自12月31起至2023年1月2日止，Hi Café大杯特濃美式30杯、大杯特濃拿鐵25杯可享特惠價888元，換算下來喝1杯特濃美式只要30元、特濃拿鐵36元，兌換天數長達180天。

萊爾富門市則有茶飲優惠，即日起至2023年1月10日止，Hi Café大杯奶茶均一價45元，品項包含冰港式奶茶、冰鴛鴦奶茶、冰抹茶拿鐵、新冰紅茶拿鐵、冰/熱珍珠厚奶茶，最高可省15元。

▲萊爾富大杯特濃美式、特濃拿鐵各下殺30元、36元。（圖／萊爾富提供）

●OK mart

OK mart即日起至12月31日於全門市祭出「大杯莊園級美式、拿鐵同品項買2送2」優惠，加碼喝冬季限定「經典阿華田」、「阿華田摩卡拿鐵」也可享單杯7折優惠。