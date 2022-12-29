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只有4天！超商「8大咖啡飲品優惠」快看　美式買7送7限量開賣

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11指定8大咖啡飲品推出優惠組合。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／台北報導

跨年準備好玩通宵了嗎？那絕對少不了喝咖啡！就有超商再加碼「跨年咖啡優惠」，12月30日起連續4天，期間有每日限量濃萃美式下殺買7送7、濃厚黑糖珍珠撞奶買3送2等，絕對要把握機會省荷包。

7-11 OPEN POINT行動隨時取再加碼跨年咖啡優惠，12月30起至2023年1月2日止，CITY CAFE濃萃美式買7送7、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡買3送2、CITY CAFE完熟蘋果氣泡咖啡/完熟蘋果咖啡買3送2、CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶買3送2、CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶買3送2，優惠組數每日限量，售完為止。

7-11門市也有咖啡優惠，即日起至12月31日止，CITY PRIMA精品美式、CITY PRIMA精品拿鐵、CITY CAFE濃萃美式、CITY PEARL熱咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA熱英式紅茶皆「同品項第2件0元」；CITY CAFE脆酷摩卡咖啡、太妃焦糖風味瑪奇朵「同品項第3件0元」。

▲▼麥當勞歡樂送4大品項買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲麥當勞歡樂送限時「4大品項買1送1」。（圖／翻攝麥當勞官網）

麥當勞即日起至2023年1月10日祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「Y2023」，即可享有「勁辣香雞翅」、「蘋果派」、「冰經典那堤」、「熱經典那堤」（4擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

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