元旦連假國五匝道有管制　淡水跨年煙火停車場禁入…警籲多搭捷運

▲淡水跨年煙火停車場管制圖 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

元旦連續3天假期加上淡水跨年施放煙火，新北警將在國五石碇、坪林交流道進行南向「入口匝道封閉」，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口；31日跨年新北市在淡水河岸三地點施放煙火，預估將湧進2萬名遊客，漁人碼頭停車場也會進行管制車輛進入，新北市交大呼籲用路人避開塞車路段並遵守管制時間。

▼國五連假入口匝道管制圖 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市交通大隊表示，2023年元旦3天連假，國道5號石碇及坪林交流道將於12月31日0時至12時、1月1日5時至12時實施南向「入口匝道封閉」，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口，請用路人避開管制時段或行駛替代道路（如台9線、台2線及106線）。

國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口，在1月1日至2日每日14時至21時實施入口匝道高乘載管制，假期結束自宜花東北返的用路人，建議改駛台9線（北宜公路）、106乙線及台2線（北部濱海公路），或避開管制路段提前北返。

另外淡水河畔在31日20時23分，舉辦「璀璨新北-1314就愛你跨河煙火」，在淡江大橋、淡水觀海長堤及八里水上運動中心，施放長達13分14秒的煙火，預估將湧入2萬名遊客，呼籲多利用淡海輕軌、接駁車等大眾運輸工具前往。

為維護交通秩序，漁人碼頭港區停車場第一出入口（淡水區中正路二段51巷）自16時管制車輛進入，改道中正路2段、觀海路至港區停車場第二出入口進出，散場則由觀海路→淡海路→中正路→濱海路→淡金路離開，請配合現場管制人員引導。

請民眾多利用本局iPolice APP、高速公路1968 APP或收聽警察廣播電臺獲得最新路況及交通管制相關資訊，以避開塞車路段。若有發現交通狀況，請保持耐心並隨時與警廣（0800-000123）、新北市政府警察局交通警察大隊「交通流暢中心」（0800-261077）回報路況，亦可撥打110與警察局勤務指揮中心聯絡，報案時請注意行車安全。