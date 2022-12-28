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客人路上暈車！　他體貼1舉動「慘收負評」傻了：被罵太寒酸

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲好心為暈車客人準備梅子，結果卻被給負評。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

面對形形色色的客人，加上各種突發狀況，服務業不僅要懂得察言觀色，更要能隨機應變。就有任職旅宿業的網友表示，他得知有客人路上暈車，特地在對方回程前準備了梅子。沒想到，明明是體貼的舉動，結局卻讓他無語翻白眼，其他網友也看傻，「好心給雷親！真倒楣」、「真的是多做多錯。」

這位網友日前投稿「靠北住宿2.0」，文中表示，「知道一個客人來的路上暈車了，回程的時候主動給他2～3顆梅子，希望路上可以緩解他暈車的狀況。」結果不給可能還沒事，這一給居然被對方抱怨，留下負評「只給2～3顆梅子也太寒酸了」，讓他超無言，「早知道，我一顆也不給，讓你暈車吐到死！」氣得附上一個翻白眼的表情符號。

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看到貼文後，一票人也傻眼，「有些人真的不懂得感恩」、「標準的得了便宜還賣乖」、「給我一顆我就淚流滿面了」、「是想梅子吃到飽嗎？再來客訴吃太多梅子胃痛」、「負評比酸梅還酸，他自己就有辦法能止暈了。」話題也釣出苦主共鳴，「好心幫住客上受傷的藥，退房的時候還給我留4星。」

有網友則安慰原PO，「你的做法是對的，體現餐旅業的美德，客人不知感恩，沒必要因為他澆熄了你的餐旅業熱情，給你個讚。」但也有人提醒，「以後都不要給任何吃食了，省得哪天客人吃出問題，反過來吉你」、「對客人太好，只會被視為理所當然，一旦不提供了就變成服務業的錯」、「除了付費的餐點，其他要吃下肚的東西最好不要給。」

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關鍵字：

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