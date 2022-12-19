點冰拿鐵「只要4顆冰塊」　奧客怒砸杯：怎是溫的！店員妹嚇哭

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名奧客到超商點冰拿鐵，要求客製化「只放4顆冰塊」，店員妹先是好心提醒，接著乖乖照做；怎料，客人拿到溫拿鐵後暴怒砸杯，甚至逼退錢，嚇得店員妹當場哭了，幸好店長及時出面，但這也讓她充滿陰影，才上班一星期，已萌生離職的念頭。

女店員在Dcard還原事發經過，那位客人點了杯冰拿鐵，還說希望能客製4顆冰塊，「店長平常教我們，如果遇到客人需要客製，要盡可能完成，所以我這邊還是幫客人做，並提醒因為機器出來是熱的，只加4顆可能不夠冰，而對方低頭滑著手機，回應一聲喔。」

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沒想到，當她做完飲料並交到對方手中時，客人突然大吼，「妳這是冰拿鐵嗎，這是溫拿鐵吧？連杯拿鐵都不會做，難怪只能做店員。」

聞言，女店員連忙解釋，「不好意思，剛剛有提醒可能會不夠冰，你也回應說喔了，還是我幫你重做一杯？」結果對方不等她講完，直接把拿鐵往她褲子上砸，喊著要退錢。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

面對這樣的情況，身為菜鳥的她立刻被嚇哭，「我不知道該怎麼辦，呆站在原地，好險店長聽到後出來，跟顧客道歉才解決這件事。我一整天心情都很恐懼，很擔心再遇到這樣的客人，請問服務業遇到這樣的事是很正常的嗎？該怎麼應對會比較好呢？」

對此，網友們紛紛獻上安慰，同時也怒回「錯的不是妳，是那個垃圾人，建議提告，雖然這罰得很輕，但心裡會舒服一點」、「這一看就是奧客，為什麼不報警呢？都往妳身上丟了」、「這可以提告了吧，警察自然會調監視器去追人」、「為什麼要跟他道歉」、「店長為什麼要出來道歉，這時候不是應該報警才對嗎？跟這種人示弱，他只會壓著妳放肆，甚至傷到妳，應該比他更兇狠才對」。

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