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社會 社會焦點 保障人權

殘障坡道當賽道！童騎3輪車衝下坡險跌路中　媽遭制止竟狂刷負評

記者許宥孺／高雄報導

高雄一家大賣場於地方社團po出一段監視器畫面，畫面中錄到一名騎著三輪車的兒童，在門口殘障坡道騎上滑下，來回好幾趟，還2度摔倒在路邊。店家出面制止後，疑似讓媽媽感到不滿，最後以手機拍下賣場的外觀，更在網路上留下負評。網友看了之後怒斥「腦袋灌漿的家長」、「恐龍家長」。

▲▼殘障坡道當賽道！兒童騎3輪車俯衝險跌路中央　店家勸阻反被刷負評。（圖／翻攝自FB/我是岡山人（北高雄））

▲離譜媽竟放任小孩把殘障坡道當賽道，反覆來回騎上滑下。（圖／翻攝自FB/我是岡山人（北高雄））

一名網友於臉書社團發文表示，「原來，告知殘障坡道不能當小孩遊戲樂園，是對小孩極度不友善」。文中附上一段監視器畫面，以及Google商家的網路評論，內文批店家是「對小孩極度不友善的店」。

▲店家事後發現被寫負評。（圖／翻攝自FB/我是岡山人（北高雄））

▲店家事後發現被寫負評。（圖／翻攝自FB/我是岡山人（北高雄））

根據監視器拍到的畫面，一對母子疑似把殘障坡道當賽車道，穿著紅色衣服的兒童，騎著三輪車從坡道入口騎上電動門旁的平台，接著又從另側坡道衝下去，結果下一秒就慘跌在地，而一旁就是大馬路，若跌遠一點，恐怕就會被車撞上。

▲▼殘障坡道當賽道！兒童騎3輪車俯衝險跌路中央　店家勸阻反被刷負評。（圖／翻攝自FB/我是岡山人（北高雄））

▲兒童從坡道俯衝下去，險跌倒在大馬路上。（圖／翻攝自FB/我是岡山人（北高雄））

雖然媽媽全程跟在兒童後方，不過疑似一直在滑手機，見到小朋友跌倒後，媽媽似乎也未多加制止，直到兒童爬起後，又騎上三輪車，從馬路逆向再騎上殘障坡道入口，並重複爬上、滑下的動作。

這段影片長達21分鐘，過程中，一名女店員走出門來勸導，不過母子仍持續把殘障坡道當遊具，接著店員又出來制止，但媽媽似乎也沒當一回事，直到一名男店員走出來後，疑似讓媽媽超不爽，拿起手機反錄店員，最後還拍下賣場的外觀才離去。

▲▼殘障坡道當賽道！兒童騎3輪車俯衝險跌路中央　店家勸阻反被刷負評。（圖／翻攝自FB/我是岡山人（北高雄））

▲女店員先是出面勸導，但母子沒理會，直到男店員出來制止，疑惹媽媽不滿。（圖／翻攝自FB/我是岡山人）

▲▼殘障坡道當賽道！兒童騎3輪車俯衝險跌路中央　店家勸阻反被刷負評。（圖／翻攝自FB/我是岡山人（北高雄））

網友看了影片後，一面倒的挺店家，「真是不負責的家長！還要討拍！這社會人心怎麽了！」、「腦袋灌漿的家長，讓孩子處於危險當中，大車呼嘯而去，四周都是車子，還一面走路一面滑手機，等到真的危險來到，就後悔莫及了！」、「恐龍家長，小孩出事再推給店家要求賠償」、「店家真倒楣」、「摔倒又是另一個PO文了」、「誇張的家長」。

▲▼殘障坡道當賽道！兒童騎3輪車俯衝險跌路中央　店家勸阻反被刷負評。（圖／翻攝自FB/我是岡山人（北高雄））

▲媽媽拿起手機反拍店員，並拍下店家外觀。（圖／翻攝自FB/我是岡山人）

警方表示，經員警到場了解，發現為羅姓女子帶小孩在無障礙斜坡玩耍，五金行老闆徐姓男子見狀擔心小孩受傷，便上前勸導，因而與羅女發生口角，經警方到場調解並告知雙方權利後，便自行離去。

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