外送員換證遭刁難！跑回客人家門口挨告…苦主曝：看社區名就棄單

▲湯姓外送員到汐止區某社區大樓因換證問題與叫餐客人起電話爭執，數日後他心生不滿又到同社區外送尾隨其他住戶挨告。（示意圖，與本案當事人無關／記者周宸亘攝）

記者黃宥寧／台北報導

想當面理論？湯姓外送員日前到汐止區某社區外送，因換證問題在電話中與劉姓女客人發生爭執，耗費多時換證領門禁磁扣到該樓層，並將餐點放門口離去。但湯男疑不爽被刁難，同日利用外送他人餐點再度進入該社區，直接到劉女樓層當場被發現，劉女丈夫嚇壞提起告訴。士林地院審結，依侵入住宅罪，判處湯男拘役10日。

判決指出，今年3月3日晚間17時，34歲湯男外送餐點到該社區給劉女，但因換證問題在電話中起爭執，湯最後依指示換證領取門禁磁扣進入劉女居住樓層，並將餐點放置門外離去。

同日晚間19時，湯男利用外送他人餐點進入該社區1樓便利超商機會，未換證並尾隨不知情其他住戶搭乘電梯上樓，直接到劉女居住樓層門口，劉女丈夫發現後嚇壞，立刻報警。

審理時，湯男坦承不諱，法官審酌湯男因換證問題，未獲劉女及其夫獲其他住戶同意，侵入該住宅電梯、樓梯間，侵害居住權人對於隱私空間的意思決定權，兼衡湯雖有意願與告訴人和解，但未達成，其自稱大學畢業、未婚、為外送員、經濟勉持，依侵入住宅罪處拘役10天，可易科罰金1萬元。

據了解，該社區共900多戶，有其他外送員表示，外送到該社區真的相當麻煩，因此看到該社區都會棄單，因為光是換證就會浪費很多時間，又加上該社區相當大，又得走很久，將機車停放社區外還被檢舉，因此接一單相當不划算。