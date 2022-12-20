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社會 社會焦點 保障人權

專程來吃！「清水排骨麵」50年分店燒光...他傻眼　鄰居嘆可惜！

記者許權毅／台中報導

台中南區20日中午50年「正老牌清水排骨麵」發生嚴重火警，店家在2樓備料區炸排骨酥時不慎引發火災，導致2樓以上全面燃燒，現場波及一旁連棟民宅，所幸無人受困傷亡。事發當時附近一名高姓女住戶剛好經過，看見樓上剛冒出火煙，還有許多民眾正在用餐，還不知發生火警；另名住戶阿嬤表示，店家生意不錯，有時也會來吃，在這間營業4、50年了。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）

▲台中南區復興路上清水排骨麵今日發生嚴重火警，2樓以上店面全毀。（圖／記者許權毅攝、民眾提供）

從豐原廟東發跡的「清水排骨麵」相當知名，在台中市區復興路上開了「復興分店」，一直以來生意都相當穩定，是台中代表性的美食之一，不少網友、美食部落客撰文推薦，也因復興分店在就在市區內，旅客不用跑到豐原就能品嚐排骨麵，頗受歡迎。

▲▼復興路,清水排骨麵,火災,火警。（圖／記者許權毅攝）

▲▼該店從豐原廟東發跡，是台中知名美食之一，位在台中市區的復興分店也經營近50年。（圖／記者許權毅攝）

▲▼復興路,清水排骨麵,火災,火警。（圖／記者許權毅攝）

有30多歲男客要前來吃麵，不料一到現場看到「店燒了」，還向附近阿嬤說：「我是專程想來吃排骨麵的欸！」阿嬤回說：「排骨就沒有了啊！」只好站在對街望向火警現場關心。另一名阿嬤表示，當時看到時火就很大，再往右側住宅延燒，發生火警的清水排骨麵是老店，至少4、50年，傳承應該有2、3代了，附近民眾平常也會來光顧，也時常看見顧客在排隊。

▲▼復興路,清水排骨麵,火災,火警。（圖／記者許權毅攝）

▲▼附近住戶表示，該店面相當知名，事發當下火非常大，還有客人仍在1樓用餐。（圖／記者許權毅攝）

▲▼復興路,清水排骨麵,火災,火警。（圖／記者許權毅攝）

住在隔壁公寓大樓的高小姐說，自己在事發第一時間就有看到，當時店裡面還有許多客人來購買、或是在店裡用餐，起火當下客人還沒走，原本已經回到一旁住家，但是也有部分濃煙飄到住家，不太敢回家。高小姐也透露，之前有在這間店吃過幾次，知道清水排骨麵頗有名，如今遭遇祝融之災，相當可惜。

▲▼復興路,清水排骨麵,火災,火警。（圖／記者許權毅攝）

▲附近民眾拍下該店面悶燒，空氣中全是濃煙。（圖／民眾提供）

台中消防第七大隊組長林建男表示，於11時53分接獲報案，出動16台消防車、54人前往搶救，店家自稱是在2樓炸排骨，烹飪過程中起火，消防到場後趕緊疏散4名店員，所幸沒有人受傷。

該店面位處復興路上一處轉角黃金店面，整棟大樓外牆被燒得燻黑。台中消防表示，初步起火點應是2樓廚房，詳細起火原因仍待火調人員進一步鑑定。

▲▼復興路,清水排骨麵,火災,火警。（圖／記者許權毅攝）

▲▼消防人員初步研判起火點應該是在2樓廚房，詳細仍待調查釐清。（圖／記者許權毅攝）

▲▼復興路,清水排骨麵,火災,火警。（圖／記者許權毅攝）

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