奧客拖7天不取貨！最後一刻求饒「變電箱爆炸」被困　奇葩對話曝光

▲奧客拖了七天不取貨，最後一刻給出奇葩理由「外面變電箱爆炸了」。（示意圖與本文無關／記者林育綾攝）

網搜小組／趙蔡州報導

現在網路購物非常發達，也因此衍生不少買賣糾紛。一名女網友表示，她日前透過網購平台販賣物品，不料買家遲遲沒有收包裹，直到最後一天才私訊道歉，因為住家外的變電箱爆炸，所以無法出門領取，奇葩的理由讓其他網友看了直呼，「變電箱連續爆炸7天嗎」、「這個藉口太神了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲買家表示，「昨天我們家外變電箱爆炸，鐵門打不開」，拜託原PO再寄一次包裹。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO在臉書「爆怨公社」貼出與買家的對話，可以看見她提醒買家「你的包裹今晚12點就會退回來囉」，沒想到買家看了竟回覆她「可能要麻煩您在幫我寄一次，因為昨天我們家外變電箱爆炸，鐵門打不開，不好意思造成你的麻煩」。

買家奇葩的理由讓原PO忍不住大翻白眼，直呼「先為他家（買家）變電箱默哀一分鐘，但即使修好了，也還沒有去領啊，我看我要為了我的貨默哀了。」

▲網友回應。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「他沒有朋友，也沒有家人可代領嗎，選我正解」、「變電箱連續爆炸七天，還是他的腦袋爆炸七天」、「真的要取，也不會拖到最後一天，故意不取貨才會拖，還用這爛理由」、「是連爆7天嗎，他是活在戰區喔」。

也有人說，「什麼神經病都有」、「那麼多天不領，這藉口太爛了吧」、「好特別又好笑的藉口，虧他說得出來」、「超唬爛，爆炸你就不出門，那不就死在裡面」、「這是求救信號吧，幫她找警察」、「奧客的理由真的是越來越奇葩」。