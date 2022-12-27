台西警分局啟動友善通報網　關懷轄區獨居長者超暖心

▲警員逐一走訪獨居老人住處關心長輩們的生活狀況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

連日低溫冷颼颼，雲林沿海部分地區出現10℃以下低溫，雲林縣警察局臺西分局恐怕日夜高溫差對長輩、慢性疾病患者、弱勢族群造成生命危害，主動啟動「友善通報網機制」關懷措施，派員至獨居長者住處施關懷訪視確認安全，並籲請長輩要做好禦寒措施，也提醒所有民眾要注意保暖。

崙豐派出所所長陳昊依台西警分局的友善通網機制，逐一走訪獨居老人住處除了關心長輩們的生活狀況之外，要是發現有需要關懷協助之長者遂立即送上物資及暖暖包應急，並通報協調村鄰長、鄉公所及慈善單位複式訪視確保長者安全。

▲台西警分局此次關懷對象計有列管獨居老人有23名及發掘未列冊之獨居老人16名共39名，並發放關懷應急物資6件6人，獨居的老人家們對警察的溫暖舉動，深感窩心十足讚譽有加。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「阿公阿嬤寒流來襲，在家和出門要添加衣物、注意保暖哦！」，寒冬天氣變冷、暖心關懷加倍，警員也加強提醒長者耆老們年關將屆詐騙和竊盜案件增多，要多加注意防範，如有需要警察幫忙的地方可直接打電話派出所來協助幫忙，老人家看到所長親自送來關懷都覺得很驚喜。

台西警分局長黃念生表示，同仁均落實「友善通報網機制」掌握關懷轄區內獨居長者和弱勢家庭，適時通報各有關單位和慈善團體協助。此次關懷對象計有列管獨居老人有23名及發掘未列冊之獨居老人16名共39名，並發放關懷應急物資6件6人，獨居的老人家們對警察的溫暖舉動，深感窩心十足讚譽有加。

黃念生強調，此次因應寒流即預先責請各警勤區員警親自訪視或電話關懷勤區內獨居長者、弱勢庭及遊民朋友掌握生活健康情形，並於村里社群、廣播系統提醒鄉親注意作身體和農漁業作物保暖防寒工作，也提醒同仁如遇急難救助要先行救助關懷並通報村里長、鄉公所等社福單位。

▲因應寒流台西警分局即預先責請各警勤區員警親自訪視或電話關懷勤區內獨居長者、弱勢庭及遊民朋友掌握生活健康情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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