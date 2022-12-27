德友人喊台灣冷　驚見戰鬥民族投降！他朋友最慘：直接重感冒

▲外國朋友覺得台灣冬天比較冷，掀起討論。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣的冬天再怎麼冷，平地基本上不會出現「零下」的低溫，許多外國人卻意外舉白旗！一位女網友在Dcard表示，她有個在台北唸書的德國朋友，「說台灣根本比德國還要冷啊！」不少人也留言，「我芬蘭的朋友也說台北比較冷，他說來以前看台北冬天是零上8度，還嗤之以鼻」，意外引發話題。

這位女網友在Dcard發文「我的德國朋友說台灣比較冷」，吸引許多人在留言處曝光外國朋友的感想，「我的家教老師（英國人），16度在室內戴毛帽、圍圍巾邊發抖邊上課，說台灣的冷是刺骨的冷」、「家鄉是北海道的日本人也說台灣太冷了」、「我朋友芝加哥人，想說冬天台灣10幾度應該一點都不冷，結果來直接重感冒。」其中，還意外出現「戰鬥民族」，「連我俄羅斯的朋友也說很冷，還問我為什麼會這麼冷？明明沒有下雪。」

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還有網友分享自身情況，「之前在加拿大、英國、紐西蘭，也可以短褲短裙趴趴走」、「同意你朋友，德國乾冷加上家家戶戶跟商店都有暖氣，台灣濕冷又普遍沒用暖氣習慣，體感溫度是很低的」、「韓國0度的時候，我還在陽台吃泡麵；台灣10度，我在家裡包著毯子都還很冷。」

▲有網友直呼，在家包著毯子還是很冷。（示意圖／記者曾筠淇攝）

有人則進一步討論，「乾冷和濕冷真的有差，之前穿一件薄長袖，可以在8度的日本街頭亂逛一整天，現在10度把自己包緊緊還是好冷」、「台灣冷就算了，很多公司大型公共場所洗手都是冷水」、「房屋結構也有差，寒冷地方的房屋較保暖，甚至有埋熱水管加熱整棟房子。而台灣人房子是注重散熱通風，取向完全不同。」

不過，也有網友指出，「歐洲無論多冷，內外都有暖氣啊！可是沒有暖氣就會死人，台灣就只是暖氣不普及而已，會死人的歐洲比較冷」、「我覺得台灣沒有比較冷欸！從小在美國長大，冬天回去都是短袖、短褲／短裙，有時候這樣穿還覺得熱，走在路上一直被路人看」、「論有無暖氣的差別，不要再催眠自己了，寒帶真的比較冷」、「我姊剛從法國回來，她說台灣太熱了耶QQ！」