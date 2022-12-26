華國飯店跨域能源產業　5WM儲能廠首座在雲林今正式啟用

▲雲林首座儲能廠，今日由雲林縣長張麗善、地政處長李俊興、建設處長鄭峯明與華國能源董事長廖裕輝一同進行啟動儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

華國飯店在跨足能源事業成立華國能源後，以短短一年時間即達成太陽能16個案場設置的實績，並在今年12月16日商轉動態調頻輔助服務（dReg）儲能案場，也是雲林縣第一個於交易平台上線的儲能廠，今(26)日雲林縣長張麗善、地政處長李俊興、建設處長鄭峯明與華國能源董事長廖裕輝一同進行啟動儀式。

未來華國能源第二階段則是即將完成的嘉義橋頭3MW儲能廠及雲林儲能二廠建置，並預計投入近百億，於2024年完成台灣首座大型E-dReg儲能系統，規模達百M級儲能案場，具備調整頻率及尖離峰移轉之複合功能， 在2025年於台東可完成建置總計超過200MW之儲能系統。

華國能源董事長廖裕輝表示，淨零排放是世界的趨勢，配合2050淨零炭排是希望可以為下一代與未來創造更適宜居住且良好的環境，懷著回饋鄉里的心情，選擇故鄉雲林為華國能源的首座儲能廠地點，而在強勢競爭的能源產業中，以服務業柔軟而周到的特性，創造出不同的綠能企業文化，我們會繼續往這個方向來努力與加油。

▲華國能源一年間即達成太陽能16個案場設置，並在今年12月16日商轉動態調頻輔助服務（dReg）儲能案場，也是雲林縣第一個於交易平台上線的儲能廠。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是能源資源非常豐富的縣市，不只是太陽光電、風力、沼氣發電，透過這麼多的發電如果沒有一個儲能設備的話，可能電力設備無法穩定、也比較浪費，華國能源儲能廠第一座就在雲林縣設立，廖裕輝董事長與所有相關公司結合起來，未來在整個能源的分配跟使用上不只是離峰時段，儲存起來隨時都可以供應也配合台電公司將電力穩定化。

張麗善說，除了歡迎之外也表達感謝，以後雲林在整個太陽能發電與風力發電之外，加上可以儲能的話，相對在農業的發展就不會受到太大的影響，我們一直希望能夠地盡其利、能夠妥善運用所有土地價值。

地政處長李俊興表示，該廠是最先進的儲能設備所設廠，目前太陽光電能源其實是最不穩定的電力供應，必須再搭配儲能廠才能將夜間較多的能源透過儲能設施保存，再供應用電需求，目前的工業用電其實佔很大比例，該廠設置在工業區的話也可以就近服務工業區的廠商、能夠讓各廠工業用電可以得到相當程度的提升，未來如有相關的儲能廠有任何申請設施縣婦都會協助辦理。

建設處代理處長鄭峯明峯指出，華國能源儲能場裡面建置屋頂型太陽能有242K瓦，再加上這5MW的儲能設施，基於台灣現在電力發展，確實需要一個小型電網來降低整個電力供應的原壓力，所以縣政府也在一定也會持續來推動與協助業整個再生能源相關建置。

綠能事業處業務經理伍允嘉說明，儲能系統、太陽能及充電樁建置為華國能源發展主要三部分，已完成的太陽能案場遍布新竹、台中、南投及台東，彰化、屏東等地持續建置中；目標2024年底完成一座100MW儲能廠及總計20MW小型儲能場，太陽能20MW及50個充電樁案場。華國能源將定位為共榮發展平台，展現自身開發整合優勢，攜手廣錠、士電、智電、泓德等優秀業界夥伴，提供設計、採購、施工EPC服務，預計於2025年後上櫃。

▲華國能源董事長廖裕輝表示，淨零排放是世界的趨勢，配合2050淨零炭排是希望可以為下一代與未來創造更適宜居住且良好的環境，我們會繼續往這個方向來努力與加油。（圖／記者蔡佩旻攝）

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