只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝　美式、拿鐵通通有

▲7-11門市指定咖啡飲品可享「第2件0元」或「第3件0元」優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

2022進入倒數，嶄新的2023即將到來！就有超商將推出連續4天咖啡優惠，5大指定咖啡飲品可享「第2件0元」，包含民眾最愛的美式、拿鐵，等於買1送1；另外，因應民眾需求，手握式暖暖包2片組也可享「第3件0元」，快把握便宜囤貨。

7-11門市將推出「超殺咖啡優惠」，12月28日起至12月31日止，CITY PRIMA精品美式、CITY PRIMA精品拿鐵、CITY CAFE濃萃美式、CITY PEARL熱咖啡珍珠歐蕾、CITY TEA熱英式紅茶皆可享「同品項第2件0元」（冰熱任選）；CITY CAFE脆酷摩卡咖啡、太妃焦糖風味瑪奇朵 可享「同品項第3件0元」（冰熱任選）。

▲「口袋喵手握式暖暖包2片組」第3件0元。

另外，每當低溫來襲，暖暖包、發熱衣等商品銷量成長3到4倍，7-11應援民眾需求，12月28日至12月31日止，「口袋喵手握式暖暖包2片組」可享第3件0元，還有採用獨家日本發熱纖維的「極暖蓄熱抗菌發熱衣」，2023年1月24日前可享第2件100元優惠。

▲麥當勞APP限時5天抽買1送1優惠券。（圖／麥當勞提供，下同）

麥當勞APP祭出限時「買1送1」優惠，即日起至12/25止，期間只要完成輪盤任務都能獲得買1送1券，中獎率100％，首日搶先祭出「4塊辣味麥克雞塊買1送1」，接下來4天則有4塊麥克雞塊（原味）、大薯、豬肉滿福堡、薯餅、金黃地瓜條、OREO冰炫風、可樂、檸檬紅茶等品項等可抽買1送1，提醒優惠券使用期限為7日內。

▲雞塊也有買1送1。