全國唯3！花蓮東大門夜市招牌閃亮　榮獲環保夜市評鑑特優

▲花蓮東大門國際觀光夜市榮獲行政院環境保護署特優級環保夜市殊榮。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮東大門國際觀光夜市參加行政院環境保護署所舉辦「環保夜市─2022迺夜市JOY環保」的評鑑活動，榮獲特優佳績，縣長徐榛蔚表示，本次評鑑全台灣僅有三處夜市獲得特優殊榮，而東大門夜市更是其中唯一的公辦夜市。

花蓮東大門夜市為當地指標性的觀光夜市，不只是民眾休閒的好去處，更是觀光客來花蓮必走訪的景點之一，東大門夜市今年除了參與有「市集金馬獎」之稱的經濟部「2022 臺灣五星集~優良市集暨樂活名攤評核」活動獲得4星級優良夜市、多達180間攤商共榮獲460顆星級認證。

東大門夜市持續推動逛夜市做環保打造綠色觀光產業，展現國際級觀光夜市服務品質。評鑑的指標有減低一次性產品（塑膠杯等）用量、資源回收分類確實、油煙排放管制（輔導攤商加裝油煙管制設施）、餐飲污水處理、低碳節能運輸、優質公廁等。

▲全台灣僅有三處夜市獲得特優殊榮，東大門夜市更是其中唯一的公辦夜市。

花蓮縣政府觀光處長張志翔說：感謝東大門夜市的各個攤商願意為環境保護盡一份心力，使東大門夜市能以國際觀光夜市聞名，相關環保及環境清潔行動更是國際級，推動使用環保餐具的起點，從攤商內用使用環保餐具，替代一次性或美耐皿餐具，到提供民眾借用環保餐具，讓選擇外帶的民眾，可以邊走邊吃，減少塑膠杯、塑膠袋的使用等。

張志翔強調：近幾年雖然受到疫情影響，但縣府與東大門夜市各攤商通力合作落實防疫，提供遊客安全舒適的逛街空間，顯見夜市在公共服務的用心。為了歡迎各地來到花蓮的遊客，夜市內的各項軟硬體設施持續更新中，朝向多元智慧支付、多語言標示等方向努力，也期望此次得到特優獎後能與攤商和全民共同攜手提升環保愛地球、永續經營環境的理念，擦亮東大門夜市的招牌。