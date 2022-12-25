林明溱遺憾任內留5萬噸垃圾山　許淑華：上任後全力處理

▲林明溱（左）結束8年南投縣長任期，由許淑華（右）接任。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣缺乏焚化爐、垃圾去化困難更嚴重堆置，卸任縣長林明溱直呼，未能在任內將垃圾問題解決是最大遺憾，更向新任縣長許淑華致歉；許淑華也表示上任後首要任務就是處理垃圾問題，除已向友好縣市商討提高代燒總量，也預計在3個月內擬定完整計畫，向中央爭取資源，全力處理垃圾問題。

林明溱今天出席參加南投縣長就職典禮時致詞指出，8年任期來最遺憾的就是沒辦法將垃圾問題處理完、還留了5萬噸給許淑華處理，「要對許縣長表示抱歉！」也呼籲許淑華馬上要處理垃圾問題。

▲許淑華（左2）正式就任南投縣第19屆縣長。（圖／記者高堂堯攝）

林明溱指出，南投縣垃圾皆須仰賴其他縣市處理，8年來都仰賴苗栗縣長徐耀昌幫忙，前4年達每天100噸、後4年每天70噸，新竹縣長楊文科目前也在興建焚化爐、未來可望每天代燒50噸，也希望苗栗恢復每天100噸，也聽說基隆市有意願協助，這都要仰賴許淑華的美麗、智慧和女性溫柔去爭取，他自虧道「查播欸卡沒夠力（男性縣長比較使不上力）」引起眾人哄笑。

許淑華接受媒體聯訪時再度強調，上任後最重要、迫在眉睫的就是棘手的垃圾處理問題，在還沒上任的日子就已經和幾個友好的地方縣市討論，要如何妥善解決，就任後會親率環保局長與其溝通、邀請他們提供協助，現在有幾個縣市已有協助處理南投垃圾，但希望在總量上可以提升，目前也有得到友善回應。

▲許淑華表示上任後以垃圾處理問題為首務。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，若以3個月的目標來規畫，會朝與各鄉鎮市首長擬定總量的方向來前進，也會配合明年度的既定預算，把政見白皮書內的計畫完整提出，向中央爭取資源，特別是如何能達到中央政府所訂定的許多低碳、節能目標需求，也讓縣民了解。

許淑華就職演說時則提及，南投的好山好水是立縣根基，無論是農業、觀光都是以此為發展基礎，因此她以｢永續家園」作為南投重要發展目標，將成立南投「低碳智慧研究發展辦公室」，進行相關數據累積，提供優化的決策支援系統；另包括觀光旅遊、垃圾處理、能源發展、企業招商等，都將導入「低碳永續」的概念，規劃縣內永續計畫與政策制定。