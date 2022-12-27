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夜市知名60年魷魚肉羹熄燈！老闆娘年收千萬：再不休息沒命花

▲▼知名60年魷魚肉羹熄燈！老闆娘年收千萬：再不休息沒命花。（圖／翻攝Google地圖）

▲嘉義文化路夜市的「阿池魷魚肉羹」宣布年後結束營業。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義文化路夜市有著60年歷史的知名老店「阿池魷魚肉羹」，近日宣布將於明年1月熄燈，讓許多在地人、老饕非常惋惜。老闆娘表示，雖然店面營收破千萬，但醫師跟她說不休息，錢就只能放在醫院內用，因此夫妻兩人才決定關店。

「阿池魷魚肉羹」近日宣布年後結束營業的消息，老闆表示，他和妻子每天從早忙到晚，雖然年營收破千萬，但身體已經慢慢無法承受。

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▲▼知名60年魷魚肉羹熄燈！老闆娘年收千萬：再不休息沒命花。（圖／翻攝阿池魷魚肉羹臉書）

▲阿池魷魚肉羹開業60年，是當地人喜愛的美食之一。（圖／翻攝阿池魷魚肉羹臉書）

他說，妻子過去一年身體越來越差，醫師也警告再繼續工作，恐怕活不了幾年，因此決定將事業收掉，並把黃金店面賣了，帶著妻子去過退休的生活，「感謝親愛的顧客60年來對本店的照顧，本店將於112年1月31日歇業，再次感謝各位的支持，謝謝您！」

消息曝光後，許多在地人紛紛留言，「愛老婆欸」、「好可惜喔！有去吃過一次蠻好吃」、「不～我最愛的魷魚羹，還有非常客氣的老闆娘」、「阿池魷魚羹我小時候就有了！有50年的光陰了！是一間老店老招牌」、「天哪我超愛吃這家欸⋯還有豬腳」、「會賺錢的話，請人就好了」、「營收千萬元，請員工來幫忙就可以了」。

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